Policías de metal: los perros robots que vigilarán a los hinchas durante el Mundial 2026

El fútbol y la tecnología están a punto de fusionarse en un escenario que parece extraído de una película de ciencia ficción. A medida que se acerca el Mundial 2026, México ha comenzado a desplegar una de sus apuestas más innovadoras en materia de seguridad.
Se trata de la división K9-X, compuesta por unidades de perros robots de última generación, una iniciativa liderada inicialmente por el municipio de Guadalupe en Nuevo León, que busca transformar la forma de gestionar las grandes multitudes.
Mundial 2026: los perros robots que vigilarán a los hinchas
Cada perro robot está diseñado para operar en entornos donde un oficial humano o un canino biológico correrían un peligro innecesario. Su estructura metálica le permite moverse con agilidad por terrenos irregulares, subir escalones y patrullar los pasillos del estadio con una gran precisión.
Características de los "perros robots"
La capacidad de estos "policías de metal" va mucho más allá de su impactante apariencia física. Estos robots están equipados con un arsenal tecnológico que incluye:
Cámaras 360° de alta definición: transmiten video en tiempo real directamente a los centros de mando (C4).
Sensores térmicos y visión nocturna: ideales para detectar objetos sospechosos o personas en zonas restringidas durante los partidos nocturnos.
Sistemas de audio bidireccional: el dispositivo puede emitir órdenes de voz, alertas de evacuación o incluso permitir que un oficial humano dialogue con un civil a distancia.
México, junto a Estados Unidos y Canadá, tiene el reto de organizar un evento masivo sin precedentes. Con la incorporación de los perros robots, el país inicia una tendencia capaz de reemplazar a los policías humanos en el futuro.