Franco Colapinto brilló en los test de Bahréin y metió a su Alpine en el top 6

Nuevamente el piloto argentino bajó los tiempos de su compañero de equipo y, como si eso fuera poco, mostró una adaptación muy rápida a las condiciones de calor extremo que presenta el desierto de Sakhir.

Franco Colapinto - Bahréin Franco Colapinto coronó un gran papel en Bahréin.

Además, dejó una imagen viral en las redes sociales por el gran despliegue que demostró en una de sus vueltas.

Embed El vueltón de Franco Colapinto que lo dejó P5 en los test de Bahrein



Estoy muy manija, que Australia llegue para AYER pic.twitter.com/0r4PfY17jO — 43 (@ColapintoFiles) February 19, 2026

¿Franco Colapinto está para dar el gran salto?

Se vivieron momentos de euforia en Bahrein porque Colapinto realizó una actuación digna de las primeras planas, sin embargo en Alpine son cautos porque hay rumores sobre una posible mezcla de combustible provisional debido a fallas en la fiabilidad del motor.

Los fanáticos, por su lado, están expectantes porque el monoplaza del argentino estuvo girando entre Red Bull y McLaren con tiempos oficiales que despierta la ilusión de cara al inicio de la temporada de la Fórmula 1.

Stuart Barlow, ingeniero de Franco Colapinto, una vez finalizada las pruebas felicitó al argentino y le manifestó: "Buen ritmo de carrera, bien hecho".