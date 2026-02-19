Franco Colapinto brilló en los test de Bahréin y metió a su Alpine en el top 6

Las prácticas realizadas en el circuito de Sakhir, en Bahréin, dejaron en evidencia que Franco Colapinto no tiene techo: completó 100 vueltas y dejó señales de alerta - en esta oportunidad, positivas - en la Fórmula 1. El piloto argentino demostró que no solo está para competir, sino también, para dar pelea en la parte alta de la parrilla.
En la jornada realizada durante el jueves Colapinto cerró una jornada redonda ya que acumuló kilómetros vitales y finalizó con un impactante 6º puesto en la tabla general. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, tuvo descanso y mañana saltará a la pista.
Franco Colapinto y un rendimiento que ilusiona
Franco Colapinto salió a la pista con una misión clara: consistencia. Y no defraudó ya que cumplió con creces. Giró más de 100 vueltas (algunos registros hablan de 144 en el acumulado semanal), manteniendo un ritmo de carrera que sorprendió a los ingenieros Alpine.
Nuevamente el piloto argentino bajó los tiempos de su compañero de equipo y, como si eso fuera poco, mostró una adaptación muy rápida a las condiciones de calor extremo que presenta el desierto de Sakhir.
Además, dejó una imagen viral en las redes sociales por el gran despliegue que demostró en una de sus vueltas.
Embed
El vueltón de Franco Colapinto que lo dejó P5 en los test de Bahrein
Se vivieron momentos de euforia en Bahrein porque Colapinto realizó una actuación digna de las primeras planas, sin embargo en Alpine son cautos porque hay rumores sobre una posible mezcla de combustible provisional debido a fallas en la fiabilidad del motor.
Los fanáticos, por su lado, están expectantes porque el monoplaza del argentino estuvo girando entre Red Bull y McLaren con tiempos oficiales que despierta la ilusión de cara al inicio de la temporada de la Fórmula 1.
Stuart Barlow, ingeniero de Franco Colapinto, una vez finalizada las pruebas felicitó al argentino y le manifestó: "Buen ritmo de carrera, bien hecho".