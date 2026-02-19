"No era el momento": tras la curiosa publicación de Ramón Díaz un histórico de River lo fulminó

Ramón Díaz es un estandarte en River Plate: ganador de múltiples campeonatos como jugador y como técnico, protagonista de chicanas históricas y un hombre plenamente identificado con el Millonario. Sin embargo, quedó en el centro de la polémica tras realizar una reflexión en Instagramen un momento en el que los ánimos en Núñez no están para bollos.
Marcelo Gallardo atraviesa, quizás, su momento más delicado como entrenador. Es por eso que, al como lo hacía en el mediocampo de River y de la Selección argentina, un referente del Millonario salió a cruzar a Ramón Díaz sin contemplaciones: "No lo tenés que tumbar".
La publicación de Ramón Díaz que conmovió al Mundo River
Hay momentos y lugares para reflexionar. No obstante, Ramón Díaz - al parecer - no tuvo en cuenta la crisis futbolística que atraviesa el River de Marcelo Gallardo al momento de expresarse en las redes sociales.
Fue así que, en medio de los rumores por la danza de nombres de posibles reemplazantes del Muñeco, el Pelado publicó una imagen acompañada de un texto reflexivo: "Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador".
"Las glorias pasadas no influyen en nada… ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!", concluyó el escrito.
Los comentarios no se hicieron esperar con posturas diversas ya que algunos apoyaron y pidieron por la vuelta de Ramón Díaz, mientras que otros expresaron que "ahora que Gallardo que está en el piso, se le animan".
Un histórico de River fulminó a Ramón Díaz tras su publicación
Fue Leonardo Astrada, quien ganó siete títulos en River con Ramón Díaz como entrenador, quien salió a criticarlo en el programa F90 de ESPN: "No era el momento de hacerlo. Cuando uno está tambaleando no lo tenés que tumbar".
Astrada, además, dejó entrever que la publicación había sido obra de Emiliano Díaz, hijo y asistente de Ramón: "Esas pequeñas apariciones en momentos críticos a mí no me gustan. Ramón tiene su historia en River y si tiene que volver va a volver solo. Yo lo tomé como una forma de postularse".
Para terminar, lanzó dos dardos que causaron repercusión:
"Ahora soy más gallardista que nunca".
"Esto lo va a hacer enojar a Gallardo".
El hijo de Ramón Díaz salió a explicar lo sucedido
Luego de las duras declaraciones de Leonardo Astrada fue Emiliano Díaz, hijo de Ramón, quien explicó qué había ocurrido y el contexto de la publicación: "Nosotros firmamos un contrato con una empresa de Brasil y la cuenta la maneja un Community Manager de allá. Yo vi la foto que iban a publicar, pero no vi el texto".
Con respecto a las palabras de Astrada, expresó: "Leo es una persona que quiero, que me ha ayudado muchísimo en mi carrera, fue tres años mi capitán, y me conoce desde los nueve años. Que dude de mi persona, y más conociéndome, me dolió. Yo siempre dije que si soy entrenador y elegí esta carrera es porque aprendí sus valores como capitán".
Para concluir, manifestó: "Desde el 2014 que nos fuimos del club y nunca hicimos nada en contra de nadie porque somos hinchas de River y queremos que a River le vaya bien".