Inicio Sociedad temblor
Inédito

Lo que faltaba: un temblor se sintió en Mar del Plata y en otras ciudades de la costa

El INPRES detectó un temblor de 4.9 grados con epicentro en el Mar Argentino. Se sintió en Mar del Plata y tuvo escasa profundidad

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Mar del Plata fue sacudida este jueves por un temblor con epicentro en el Mar Argentino. Imagen ilustrativa.

Mar del Plata fue sacudida este jueves por un temblor con epicentro en el Mar Argentino. Imagen ilustrativa.

Tembló este jueves en Mar del Plata y se sintió en algunas ciudades de Buenos Aires y del borde costero del Atlántico.

Según la información publicada por el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) el temblor tuvo epicentro en el Mar Argentino.

Se produjo a las 8.15 de la mañana de este jueves y tuvo una magnitud de 4.9 grados.

Temblor en Mar del Plata

La profundidad del temblor fue detectada por el INPRES a 9 kilómetros.

De acuerdo a la medición, el temblor que se sintió en Mar del Plata y la localidad de Sierra de los Padres fue considerado "débil" y fue percibido "por algunas personas que estaban en reposo".

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar