Lo que faltaba: un temblor se sintió en Mar del Plata y en otras ciudades de la costa

Tembló este jueves en Mar del Plata y se sintió en algunas ciudades de Buenos Aires y del borde costero del Atlántico.
Según la información publicada por el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) el temblor tuvo epicentro en el Mar Argentino.
Se produjo a las 8.15 de la mañana de este jueves y tuvo una magnitud de 4.9 grados.
La profundidad del temblor fue detectada por el INPRES a 9 kilómetros.
De acuerdo a la medición, el temblor que se sintió en Mar del Plata y la localidad de Sierra de los Padres fue considerado "débil" y fue percibido "por algunas personas que estaban en reposo".