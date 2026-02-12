Temblor: qué llevar en una mochila de emergencia y cómo prepararla paso a paso

Ante la constante actividad sísmica que caracteriza a regiones como Mendoza, estar preparado ante un sismo no es una opción, sino una necesidad. Organismos de protección civil insisten en la importancia de contar con una mochila de emergencia equipada y un plan familiar definido para poder enfrentar las primeras horas después de un terremoto o movimiento de tierra. Estas acciones pueden ser determinantes para proteger vidas y reducir riesgos.
Elementos esenciales que no pueden faltar en tu mochila
La mochila de emergencia debe estar siempre preparada en el hogar y ser de fácil acceso en caso de evacuación. Defensa Civil provincial elaboró una lista con los elementos básicos que toda familia debería incluir:
- Agua potable: botellas suficientes para al menos 72 horas.
- Alimentos no perecederos: enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate (y verificar siempre las fechas de vencimiento).
- Lista de contactos importantes: números de familiares, bomberos, hospital y 911.
- Información médica familiar: DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicamentos que cada miembro toma.
- Botiquín de primeros auxilios: con medicamentos esenciales.
- Radio a pilas y linterna con repuestos: para recibir información incluso sin electricidad.
- Silbato y guantes: útiles para señalización o rescate.
- Documentos personales y sus copias: DNI, pasaportes, escrituras y otros papeles importantes.
- Ropa y manta de abrigo: para protegerse en caso de frío o falta de servicios.
- Kit de aseo y herramientas básicas: útiles para higiene personal y pequeñas reparaciones.
- Alambre y accesorios varios: para asegurar o improvisar soluciones de emergencia.
Estos elementos permiten a una familia sobrevivir al menos las primeras 72 horas después de un desastre, hasta que la ayuda pueda llegar o se restablezcan los servicios básicos.
Plan de Acción Familiar: más que una mochila, una estrategia
Además de la mochila, las autoridades recomiendan elaborar un Plan de Acción Familiar (PAF), un documento que establece qué hacer antes, durante y después de un sismo. El plan indica roles claros para cada integrante de la familia según el lugar donde estén cuando ocurra el movimiento sísmico y define puntos de encuentro seguros, tanto dentro como fuera del hogar.
El PAF está disponible para descarga en formato digital en el sitio de Defensa Civil y cubre aspectos clave como:
- Identificar lugares seguros en la vivienda.
- Saber cómo cortar el agua, el gas y la electricidad.
- Coordinar responsabilidades entre padres, hijos y mayores.
- Establecer puntos de reunión externos como plazas o parques en caso de evacuación.
-
Qué hacer antes, durante y después de un sismo
Estar preparado también implica saber cómo actuar en cada etapa de un sismo:
Antes:
- Verificar la estructura de la vivienda, escuela o lugar de trabajo.
- Identificar lugares seguros donde refugiarse.
- Tener a mano la mochila de emergencia y el PAF.
Durante:
- Mantener la calma y buscar refugio bajo una mesa firme o en un área resistente.
- Alejarse de ventanales y objetos que puedan caer.
- Si se está conduciendo, detenerse en un lugar seguro.
Después:
- Trasladarse a una zona segura y evaluar posibles daños.
- Cortar suministros de luz, gas y agua hasta confirmar que no hay pérdidas.
- Usar únicamente linternas en lugar de velas o fósforos para evitar riesgos de incendio.