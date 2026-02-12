Temblor: qué llevar en una mochila de emergencia y cómo prepararla paso a paso

Guía oficial del Gobierno de Mendoza

Plan de Acción Familiar: más que una mochila, una estrategia

Además de la mochila, las autoridades recomiendan elaborar un Plan de Acción Familiar (PAF), un documento que establece qué hacer antes, durante y después de un sismo. El plan indica roles claros para cada integrante de la familia según el lugar donde estén cuando ocurra el movimiento sísmico y define puntos de encuentro seguros, tanto dentro como fuera del hogar.

El PAF está disponible para descarga en formato digital en el sitio de Defensa Civil y cubre aspectos clave como:

Identificar lugares seguros en la vivienda.

Saber cómo cortar el agua, el gas y la electricidad.

Coordinar responsabilidades entre padres, hijos y mayores.

Establecer puntos de reunión externos como plazas o parques en caso de evacuación.

Mochila de emergencia recomendada por Defensa Civil

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Estar preparado también implica saber cómo actuar en cada etapa de un sismo:

Antes:

Verificar la estructura de la vivienda, escuela o lugar de trabajo.

Identificar lugares seguros donde refugiarse.

Tener a mano la mochila de emergencia y el PAF.

Durante:

Mantener la calma y buscar refugio bajo una mesa firme o en un área resistente.

Alejarse de ventanales y objetos que puedan caer.

Si se está conduciendo, detenerse en un lugar seguro.

Después: