Dramático relato de una chilena tras el fuerte temblor que se sintió en Mendoza: "El edificio se hamacaba"

Janet Donoso desayunaba luego del entrenamiento matutino en el que recorrió la costa del océano Pacífico. Miraba el mar desde su departamento del piso 17 de un edificio de Con Con, Chile. Sin embargo, lo que ocurriría en los minutos posteriores no sería para nada lo esperado.
A diferencia de los celulares de Mendoza, el suyo no emitió alarma alguna. Es por eso que cuando el complejo comenzó a sacudirse, los vidrios a vibrar y su taza de café a moverse casi al compás de las olas que observada desde su ventana, respiró hondo de manera calmada y esperó a que finalizara el temblor.
El dramático relato de una chilena luego del temblor en Chile
Seguramente la experiencia acumulada por vivir en una zona sísmica le permite vivir este tipo de situaciones de otra manera y en diálogo con Diario UNO, expresó: "No se trató de un movimiento sutil. Miré por la ventana y daba la sensación que el horizonte subía y bajaba, mientras que el edificio se hamacaba como en medio del mar, pero sin agua".
"Sin embargo, no hay que perder la calma. Se trata de movimientos comunes, solamente espero que en otros hogares no hayan ocurrido pérdidas. Eso si, estamos tranquilos, pero alertas a las posibles réplicas.", concluyó Janet Donoso.
El epicentro del temblor tuvo lugar en la zona de Coquimbo, Chile. Más concretamente en la localidad turística de La Serena, a 15 kilómetros al sureste del parque Fray Jorge, según informó el Centro Sismológico Nacional de ese país.
El fuerte movimiento tuvo repercusiones en Mendoza, aproximadamente a las 10.30 de este jueves. Los datos señalan una intensidad de 6.1 grados, y una profundidad de de 29 kilómetros, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
El anuncio de las autoridades chilenas
Las autoridades de Chile descartaron el alerta de tsunami minutos después del sismo, por lo que no tuvo repercusiones de consideración.
Como se dijo, ocurrió la particularidad de que Google envió una alerta a los usuarios en Mendoza unos segundos antes de que el temblor se sienta en la provincia, cosa que no pasó en el celular de Janet Donoso.