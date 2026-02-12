Dramático relato de una chilena tras el fuerte temblor que se sintió en Mendoza: "El edificio se hamacaba"

"Sin embargo, no hay que perder la calma. Se trata de movimientos comunes, solamente espero que en otros hogares no hayan ocurrido pérdidas. Eso si, estamos tranquilos, pero alertas a las posibles réplicas.", concluyó Janet Donoso.

chilena, temblor Janet Donoso, la chilena que vivió el temblor en Chile.

El epicentro del temblor tuvo lugar en la zona de Coquimbo, Chile. Más concretamente en la localidad turística de La Serena, a 15 kilómetros al sureste del parque Fray Jorge, según informó el Centro Sismológico Nacional de ese país.

temblor, chile El epicentro del temblor fue en Coquimbo.

El fuerte movimiento tuvo repercusiones en Mendoza, aproximadamente a las 10.30 de este jueves. Los datos señalan una intensidad de 6.1 grados, y una profundidad de de 29 kilómetros, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El anuncio de las autoridades chilenas

Las autoridades de Chile descartaron el alerta de tsunami minutos después del sismo, por lo que no tuvo repercusiones de consideración.

Como se dijo, ocurrió la particularidad de que Google envió una alerta a los usuarios en Mendoza unos segundos antes de que el temblor se sienta en la provincia, cosa que no pasó en el celular de Janet Donoso.