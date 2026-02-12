China pone su mira militar en una ruta comercial esencial y despliega su ejército en una zona estratégica

El Mar de China Meridional es codiciado no solo por su importancia estratégica pues por él transita una parte significativa del comercio marítimo global sino también por sus posibles reservas de petróleo, gas y ricos caladeros de pesca. China reclama virtualmente la totalidad de esas aguas bajo su interpretación de una histórica “Línea de Nueve Trazo”, algo que otros países como Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei e Indonesia disputan bajo marcos de derecho internacional.

el Ejército Popular de Liberación (PLA) de China desplegó patrullajes combinados navales y aéreos en este ma (1)

La respuesta de los países ante esta maniobra militar de China

Además, estas patrullas ocurren en un contexto más amplio de esfuerzos de defensa regional y alianzas con potencias externas, sobre todo Estados Unidos y Japón, que han incrementado ejercicios militares conjuntos con naciones del sudeste asiático precisamente en estas mismas rutas marítimas.

La diplomacia china, por su parte, se apresura a presentar todo movimiento externo como un intento de “erosionar la estabilidad”, aunque analistas señalan que la militarización de la zona se ha intensificado en los últimos años de manera constante.

Desde Manila, la embajada de Filipinas en Beijing no respondió inmediatamente a las acusaciones, lo que refleja la delicada tensión entre ambas capitales. Por un lado, las reclamaciones territoriales, por otro, la necesidad de mantener canales diplomáticos y cooperación económica.