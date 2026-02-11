Toyota Argentina reclama por cambios ante la avalancha de autos chinos

toyota argentina Toyota busca seguir siendo competitivo frente a la apertura de las importaciones.

El planteo de la automotriz coincide con reclamos previos de otros sectores industriales que cuestionaron la estructura de costos interna. La competencia en destinos de exportación tradicionales se volvió agresiva, especialmente por la presencia de marcas de China que operan con márgenes más amplios. En este contexto, la empresa japonesa sostuvo que opera en ciertos destinos sin rentabilidad, priorizando una visión estratégica a largo plazo pero bajo una presión financiera creciente.

Desafíos frente a la producción de China y nuevos acuerdos

La rentabilidad de las plantas locales enfrenta una encrucijada debido a la disparidad arancelaria. Actualmente, el país permite el ingreso de miles de unidades sin tributos, mientras que los vehículos producidos en plantas bonaerenses deben pagar por salir hacia otros continentes. Para la cúpula de Toyota, resulta contradictorio facilitar la entrada de productos terminados sin generar mejoras simultáneas en la competitividad de la mano de obra y los componentes argentinos.

El diálogo con las autoridades nacionales persiste, aunque las soluciones formales dependen del equilibrio de las cuentas públicas. La eliminación de las retenciones surge como la principal demanda para que la industria pueda enfrentar la avanzada de los vehículos provenientes de China en la región. El tiempo para implementar estas reformas tributarias parece agotarse ante la dinámica de un comercio mundial que no espera por los ajustes internos del país.