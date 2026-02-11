Toyota Argentina reclama por cambios ante la avalancha de autos chinos

El reciente acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos generó un fuerte impacto en la agenda de la industria automotriz nacional. Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, manifestó su preocupación por la velocidad de la apertura importadora en contraste con la permanencia de cargas tributarias que afectan la producción local. Según el directivo, las retenciones a la exportación representan un obstáculo que impide a la empresa expandir sus ventas en el exterior de manera eficiente.
La compañía japonesa lideró el mercado local durante el último año con modelos como la pick-up Hilux y el compacto Yaris. Además, la firma mantuvo su posición como la principal exportadora del sector en el país. Sin embargo, Salinas explicó al portal económico Bloomberg que el escenario actual presenta desafíos complejos. El ingreso de vehículos con arancel cero desde Norteamérica, sumado a los beneficios para unidades híbridas y eléctricas, equivale a una porción significativa del consumo doméstico.
El impacto de los impuestos en la competitividad
La situación impositiva argentina genera un desbalance frente a la oferta de China, donde los fabricantes internacionales compiten en condiciones de costos muy diferentes. Mientras el Gobierno nacional avanza en acuerdos de libre comercio, el sector industrial demanda una reducción equivalente en los impuestos que pesan sobre la fabricación. Salinas consideró que sostener gravámenes sobre las ventas al extranjero resulta inviable si el objetivo nacional apunta a ganar nuevos mercados globales.
El planteo de la automotriz coincide con reclamos previos de otros sectores industriales que cuestionaron la estructura de costos interna. La competencia en destinos de exportación tradicionales se volvió agresiva, especialmente por la presencia de marcas de China que operan con márgenes más amplios. En este contexto, la empresa japonesa sostuvo que opera en ciertos destinos sin rentabilidad, priorizando una visión estratégica a largo plazo pero bajo una presión financiera creciente.
Desafíos frente a la producción de China y nuevos acuerdos
La rentabilidad de las plantas locales enfrenta una encrucijada debido a la disparidad arancelaria. Actualmente, el país permite el ingreso de miles de unidades sin tributos, mientras que los vehículos producidos en plantas bonaerenses deben pagar por salir hacia otros continentes. Para la cúpula de Toyota, resulta contradictorio facilitar la entrada de productos terminados sin generar mejoras simultáneas en la competitividad de la mano de obra y los componentes argentinos.
El diálogo con las autoridades nacionales persiste, aunque las soluciones formales dependen del equilibrio de las cuentas públicas. La eliminación de las retenciones surge como la principal demanda para que la industria pueda enfrentar la avanzada de los vehículos provenientes de China en la región. El tiempo para implementar estas reformas tributarias parece agotarse ante la dinámica de un comercio mundial que no espera por los ajustes internos del país.