Fiat se quedó con el auto más vendido este enero de 2026

cronos fiat El Fiat Cronos, imbatible en enero.

El desempeño de Fiat en el mercado local

A pesar de liderar el ranking por modelos, la marca italiana ocupó el segundo escalafón en el rubro de terminales. Volkswagen encabezó la lista de fabricantes con 9.785 unidades, dejando a Fiat con 8.451 registros y a Toyota en tercer lugar con 7.509 vehículos vendidos. La competencia entre las principales firmas automotrices reflejó un mercado atomizado donde los utilitarios deportivos y los compactos mantuvieron un protagonismo central en las decisiones de compra de los usuarios.

Los datos recolectados durante enero permiten establecer proyecciones positivas para el resto del ciclo anual. Las cámaras del sector estiman que la actividad marchará de menor a mayor, con una expectativa de crecimiento que podría superar el 5% al cierre del calendario. Si estas previsiones se cumplen, el mercado total de Argentina alcanzaría una cifra cercana a los 640.000 vehículos comerciales y de pasajeros hacia finales de diciembre.

La estabilidad económica y la disponibilidad de herramientas financieras aparecen como factores determinantes para sostener el ritmo de las ventas. La tendencia a la baja en las tasas de interés y la posible reducción de cargas impositivas representan las principales herramientas para estimular el sector. El inicio de 2026 se posicionó como uno de los mejores comienzos de año de la última década, sentando bases sólidas para el desarrollo de la industria automotriz en los meses venideros.