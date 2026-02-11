Fiat se quedó con el auto más vendido este enero de 2026

El primer mes del año mostró un escenario de contrastes para el sector automotor nacional. Durante el periodo correspondiente a enero, las concesionarias registraron un total de 66.080 unidades patentadas. Esta cifra representó un incremento del 174,4% respecto al volumen de operaciones concretadas en diciembre, aunque marcó un retroceso del 4,9% si se realiza la comparación interanual con el mismo mes de 2025. En este contexto, la firma Fiat logró posicionar a su modelo principal en la cima del podio de ventas.
La recuperación del liderazgo por parte del Cronos marcó el pulso de las ventas en el segmento de vehículos de pasajeros. Con un total de 3.215 unidades entregadas, el sedán de producción nacional recuperó la posición de privilegio que supo ostentar en periodos anteriores. El mercado local respondió favorablemente a la oferta de la compañía, permitiendo que la marca se consolidara en el segundo puesto del ranking general de fabricantes durante el inicio de la temporada.
Detrás del éxito de Fiat, otros modelos completaron los primeros puestos del ranking mensual. El Peugeot 208 alcanzó las 2.887 unidades, mientras que la Ford Territory se ubicó en el tercer lugar con 2.864 patentamientos. La actividad comercial en Argentina mantuvo una tendencia dinámica a pesar de contar con un día hábil menos en el calendario respecto al año anterior, factor que influyó directamente en el volumen total de operaciones registradas.
El desempeño de Fiat en el mercado local
A pesar de liderar el ranking por modelos, la marca italiana ocupó el segundo escalafón en el rubro de terminales. Volkswagen encabezó la lista de fabricantes con 9.785 unidades, dejando a Fiat con 8.451 registros y a Toyota en tercer lugar con 7.509 vehículos vendidos. La competencia entre las principales firmas automotrices reflejó un mercado atomizado donde los utilitarios deportivos y los compactos mantuvieron un protagonismo central en las decisiones de compra de los usuarios.
Los datos recolectados durante enero permiten establecer proyecciones positivas para el resto del ciclo anual. Las cámaras del sector estiman que la actividad marchará de menor a mayor, con una expectativa de crecimiento que podría superar el 5% al cierre del calendario. Si estas previsiones se cumplen, el mercado total de Argentina alcanzaría una cifra cercana a los 640.000 vehículos comerciales y de pasajeros hacia finales de diciembre.
La estabilidad económica y la disponibilidad de herramientas financieras aparecen como factores determinantes para sostener el ritmo de las ventas. La tendencia a la baja en las tasas de interés y la posible reducción de cargas impositivas representan las principales herramientas para estimular el sector. El inicio de 2026 se posicionó como uno de los mejores comienzos de año de la última década, sentando bases sólidas para el desarrollo de la industria automotriz en los meses venideros.