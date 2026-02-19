El paro general convocado para este jueves 19 de febrero por los principales gremios del país tendrá impacto en los vuelos de Mendoza. Esto porque el funcionamiento del aeropuerto Francisco Gabrielli, se verá afectado por la medida de fuerza de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra. Por esto hay 19 vuelos cancelados.
Por el paro general hay 19 vuelos cancelados desde el aeropuerto El Plumerillo
El paro general impactará en la operatoria aérea por la adhesión de los servicios de rampa. Casi todas las aerolíneas sufrieron cancelaciones
Según informó Alejandro Barrionuevo, jefe de operaciones de la terminal aérea mendocina, a la medida de fuerza se sumarán los gremios que nuclean a los trabajadores de servicios de rampa, responsables de tareas clave como la carga y descarga de equipaje, la asistencia a aviones de pasajeros y el apoyo operativo en pista.
Qué aerolíneas se verán afectadas por la medida de fuerza
La adhesión de estos sectores al paro general impactará en la operatoria de la mayoría de las compañías aéreas que operan en Mendoza, ya que dependen de los servicios de rampa para poder cumplir con sus vuelos.
Entre las aerolíneas que podrían registrar inconvenientes figuran Copa Airlines, Gol, Sky Airline, JetSMART y todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas.
En el caso de Copa Airlines, la empresa decidió adelantar su vuelo programado para que despegue antes de la medianoche previa al inicio del paro, con el objetivo de evitar complicaciones operativas.
La única compañía que no se vería afectada es Flybondi, debido a que cuenta con servicios de rampa propios, lo que le permitirá, en principio, mantener su programación habitual.
Recomendaciones para pasajeros ante el paro general
Ante este escenario, desde el aeropuerto aconsejaron a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto, ya que podrían registrarse modificaciones de último momento.
También se recomienda revisar las notificaciones oficiales y los canales de comunicación de cada compañía aérea, además de mantenerse informado a través de los sitios web y redes sociales tanto de las aerolíneas como del aeropuerto.
En algunos casos, las empresas podrían ofrecer reprogramaciones o cambios sin penalidad, por lo que se sugiere evaluar la posibilidad de modificar el viaje si la aerolínea lo permite.