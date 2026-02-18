Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
La Reserva de Gimnasia le ganaba a River, pero el Millonario lo dio vuelta y terminó goleando al Lobo

En el torneo de Reserva, Gimnasia y Esgrima comenzó ganándole a River, pero no pudo aguantarlo y terminó siendo goleado por el Millonario

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Por la tercera fecha de la Zona A del torneo de Reserva, Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentó a River en condición de visitante. Pese a que comenzó ganando, con un tremendo golazo a los diez minutos, el Lobo no pudo aguantarlo y terminó perdiendo por 5-1.

El elenco comandado por Luciano Cipriani sorprendió desde el inicio al Millonario. Julián Moya vio al arquero rival adelantado y pateó desde la mitad de cancha con más precisión que potencia, para poner en ventaja a su equipo.

Gimnasia y Esgrima jugó un gran primer tiempo y se fue en ventaja al descanso. Marcelo Escudero, director técnico de River, manifestó todo su descontento con cuatro cambios desde el vestuario. El tiempo, y sobre todo el resultado, le dio la derecha al DT.

El segundo tiempo fue un monólogo del dueño de casa. En apenas cinco minutos (a los 55, 59 y 60'), el elenco de Núñez revirtió el resultado y se puso en ventaja por 3-1, plasmando un arrollador inicio de complemento en el River Camp.

Santiago Espíndola, Leonel Jaime y Jonathan Spiff fueron los encargados de anotar su nombre entre los goleadores y, fundamentalmente, encaminar a su equipo hacia la victoria en condición de local.

El Millonario fue físicamente superior a un Gimnasia que está haciendo sus primeras armas en la categoría. El Lobo sufrió no pudo sostener el ritmo y sufrió por demás los 45 minutos finales.

Sobre el final del complemento, los de Marcelo Escudero apretaron el acelerador y anotaron los últimos goles del encuentro. Thiago Salvatierra, a los 40 minutos, la empujó por el segundo palo y Lautaro Pereyra, a los 42' y de taco, le puso la frutilla al poste.

Lo que se le viene a Gimnasia en Reserva

Luego de haber igualado ante Sarmiento de Junín y Racing, Gimnasia y Esgrima de Mendoza sufrió su primera derrota del torneo. A continuación, los próximos compromisos del equipo comandado por Luciano Cipriani:

  • Fecha 4 vs. Vélez (local)
  • Fecha 5 vs San Lorenzo (visitante)
  • Fecha 6 vs. Tigre (local)
Zona A Torneo Proyección Zona A

Lo que se le viene a River en Reserva

Luego de haberle ganado a Talleres de Córdoba y de haber perdido con Barracas Central, River volvió al triunfo en condición de local. A continuación, los próximos compromisos del equipo comandado por Marcelo Escudero:

  • Fecha 4 vs. Godoy Cruz (visitante)
  • Fecha 5 vs Atlético Tucumán (local)
  • Fecha 6 vs. Unión (visitante)

