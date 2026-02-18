La Reserva de Gimnasia le ganaba a River, pero el Millonario lo dio vuelta y terminó goleando al Lobo

El segundo tiempo fue un monólogo del dueño de casa. En apenas cinco minutos (a los 55, 59 y 60'), el elenco de Núñez revirtió el resultado y se puso en ventaja por 3-1, plasmando un arrollador inicio de complemento en el River Camp.

Santiago Espíndola, Leonel Jaime y Jonathan Spiff fueron los encargados de anotar su nombre entre los goleadores y, fundamentalmente, encaminar a su equipo hacia la victoria en condición de local.

El Millonario fue físicamente superior a un Gimnasia que está haciendo sus primeras armas en la categoría. El Lobo sufrió no pudo sostener el ritmo y sufrió por demás los 45 minutos finales.

Sobre el final del complemento, los de Marcelo Escudero apretaron el acelerador y anotaron los últimos goles del encuentro. Thiago Salvatierra, a los 40 minutos, la empujó por el segundo palo y Lautaro Pereyra, a los 42' y de taco, le puso la frutilla al poste.

Lo que se le viene a Gimnasia en Reserva

Luego de haber igualado ante Sarmiento de Junín y Racing, Gimnasia y Esgrima de Mendoza sufrió su primera derrota del torneo. A continuación, los próximos compromisos del equipo comandado por Luciano Cipriani:

Fecha 4 vs. Vélez (local)

Fecha 5 vs San Lorenzo (visitante)

Fecha 6 vs. Tigre (local)

Zona A Torneo Proyección Zona A

Lo que se le viene a River en Reserva

Luego de haberle ganado a Talleres de Córdoba y de haber perdido con Barracas Central, River volvió al triunfo en condición de local. A continuación, los próximos compromisos del equipo comandado por Marcelo Escudero: