Sangre Bodeguera: este viernes el Feliciano Gambarte se convertirá en un centro de vida

Lugar : estadio Feliciano Gambarte (Ingreso por Playa Sur, con estacionamiento disponible).

: De 8 a 13. Organización : habrá varias camillas en simultáneo, pero se pide sacar turno previo para evitar esperas largas.

Aquellas personas que deseen asistir, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Llevar DNI.

Tener entre 16 y 65 años y pesar más de 50 kg.

Se debe desayunar antes de donar.

Haber dormido bien la noche anterior.

Gozar de buen estado general y no haber tenido cirugías, tatuajes o piercings en los últimos 6 meses.

Cómo sacar turno para ser donante

Para que la jornada sea ordenada, aquellas personas que deseen ser donantes deberán coordinar su horario con Oscar Jurado (contacto 2616408383)

"Nuestra sangre se une una vez más a la solidaridad", publicaron desde las redes oficiales del club, invitando a toda la provincia a sumarse a esta causa que nació a través de un grupo de socios de Godoy Cruz.

Cómo surgió la iniciativa de los hinchas del Expreso

La iniciativa surgió cuando al socio Felipe Sintas le detectaron leucemia y necesitó de la colaboración de toda la familia tombina. Con los años se mancomunó en una fecha cercana al 21 de febrero, que es el “Día del hincha de Godoy Cruz” (en conmemoración al natalicio del “Loco” Julio). Será la cuarta campaña y la segunda consecutiva.