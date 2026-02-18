Triunfo de Regatas y derrota de Municipalidad de San Martín en la Liga Nacional Femenina de Vóley

regatas 2 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Muy buen triunfo de Regatas en el que la clave estuvo en la buena defensa, y de allí una de las figuras, la armadora Luz Raia Morales, pudo distribuir buenas pelotas para Martina Cortegoso y Rosario Agostinello, la MVP del partido.

Embed - Luz Raia Morales, revelación de Regatas en la Liga Nacional de Vóley

Luz, jugadora sub 19, supo machacar con el saque y Agostinello anotó nada menos que 18 puntos, para ser la máxima artillería de las del Fino Carrasco.

Embed - Rosario Agostinello, la MVP de Regatas en la Liga Nacional de Vóley

Derrota de Municipalidad de San Martín

Paralelamente, Municipalidad de San Martín fue de mayor a menor en su derrota ante Universitario de Córdoba por tres sets a uno con parciales de 25-14, 20-25, 22-25 y 16-25.

san martin 1 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Pese a un buen inicio de partido, las chicas de la Municipalidad de San Martín no pudieron sacar ventajas contra Universitario de Córdoba

En un partido muy parejo, con más garra que técnica, las cordobesas cimentaron regularidad en el punto a punto y justificaron el triunfo 3-1 sobre las mendocinas

Lo que viene en la Liga Nacional Femenina de Vóley 2026

Este jueves continuará la Liga Nacional Femenina de Vóley con actividad desde las 9 en las dos canchas instaladas en el estadio Pacífico y la presentación de los 3 representantes mendocinos.

A las 11 las locales de General San Martín jugarán con San Martín de Formosa y a las 20 será el turno de Regatas y Municipalidad de San Martín que jugarán sus respectivos partidos ante la Selección argentina y Tucumán de Gimnasia.

El fixture de la Liga Nacional Femenina

Las entradas se pueden comprar en el estadio, o en Global.fan, hacerlo para cada fecha o adquirir abonos para las etapas regular, o regular y playoffs. El costo del ticket por partido es de $5.000 los mayores de 18 años, y $3.000 para menores. Los niños hasta 14 años, acompañados de un mayor, ingresan gratis.

Los jugadores de la Federación Mendocina de Vóleibol tienen descuentos especiales.