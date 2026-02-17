Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de Vóley en el estadio Pacífico

Embed - Inauguración de la Liga Nacional de Voley femenina

Luego se disputó el encuentro inaugural entre el equipo local, General San Martín, y Ciudad de Nieva de Jujuy.

Nos confirmaron en septiembre que íbamos a ser sede de la Liga y desde ahí empezamos a impermeabilizar el techo, arreglar baños, cambiar luminarias, cableado, conectividad, arreglar los palcos, pintar, incorporar ventiladores al estadio, cielo raso y muchas mejoras. La verdad es que ha sido un trabajo enorme y afortunadamente queda para el club, para recibir muchos más eventos, no sólo deportivos, sino también culturales", expresó satisfecho Carignano.

"Todo lo que fue infraestructura, logística, traslado y comidas, ha tenido un costo de 408 millones de pesos, que ha sido sustentado en un 55% por los clubes que participan, un 29% con fondos que ha aportado el club genuinamente, un 9% el apoyo de gobierno provincial y un 7% por los sponsors. Gracias a Dios mucha gente nos ha acompañado, que ha confiado en nosotros y en nuestro trabajo, apoyando al deporte local", resaltó el dirigente local.

liga voley 3

Juan Salvo, máximo dirigente de la FEVA, destacó: "La gente del club ha trabajado muchísimo para dejar todo en condiciones para que este torneo se desarrolle de la manera que se tiene que desarrollar y de la jerarquía que tiene esta competencia. Por eso felicito a toda la gente del club, porque han trabajado muchísimo. No es fácil hacer un evento de estas características y creo que va a ser un éxito total".

Embed - Celia Montarulli, de la Federación Mendocina de Vóley, en la inaiguración de la Liga Nacional

Lo que viene en la Liga Nacional femenina de Vóley

El miércoles, desde las 9 ya continuará la competencia de la primera ronda, y a las 20, por la Zona 1, debutarán Municipalidad de San Martín (cancha 1), frente a Universitario de Córdoba; y Club Mendoza de Regatas (cancha 2), contra San José de Entre Ríos.

Ver fixture de la competencia

Las modificaciones realizadas en el estadio Pacífico permiten disponer de cinco canchas, y dos de ellas oficiales para jugar en simultáneo.

Las entradas se pueden comprar en el estadio, o en Global.fan, y se puede hacer para cada partido o adquirir abonos para las etapas regular, regular y playoffs. El costo del ticket por partido es de $5.000 los mayores de 18 años, y $3.000 para menores. Los niños hasta 14 años, acompañados de un mayor, ingresan gratis.

Los jugadores de la Federación Mendocina de Vóleibol tendrán descuentos especiales.