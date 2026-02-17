Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de Vóley en el estadio Pacífico

Con muy buena asistencia de público, y en un modernizado estadio Pacífico, se realizó la apertura de la segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Vóley que se disputará en Mendoza hasta el próximo sábado 28 de este mes.
En el acto desfilaron y se presentaron las 16 delegaciones participantes y la música de la Banda de la Policía de Mendoza sirvió de marco a los actos protocolares.
Estuvieron presentes el Presidente de la FeVA, Juan Salvo, la presidenta de la Federación Mendocina (FMV) Celia Montarulli, el presidente de la institución anfitriona, Augusto Carignano, la diputada Yuliana Díaz en representación de la Legislatura de la provincia, y Mariana Tonn, directora de deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Luego se disputó el encuentro inaugural entre el equipo local, General San Martín, y Ciudad de Nieva de Jujuy.
Nos confirmaron en septiembre que íbamos a ser sede de la Liga y desde ahí empezamos a impermeabilizar el techo, arreglar baños, cambiar luminarias, cableado, conectividad, arreglar los palcos, pintar, incorporar ventiladores al estadio, cielo raso y muchas mejoras. La verdad es que ha sido un trabajo enorme y afortunadamente queda para el club, para recibir muchos más eventos, no sólo deportivos, sino también culturales", expresó satisfecho Carignano.
"Todo lo que fue infraestructura, logística, traslado y comidas, ha tenido un costo de 408 millones de pesos, que ha sido sustentado en un 55% por los clubes que participan, un 29% con fondos que ha aportado el club genuinamente, un 9% el apoyo de gobierno provincial y un 7% por los sponsors. Gracias a Dios mucha gente nos ha acompañado, que ha confiado en nosotros y en nuestro trabajo, apoyando al deporte local", resaltó el dirigente local.
Juan Salvo, máximo dirigente de la FEVA, destacó: "La gente del club ha trabajado muchísimo para dejar todo en condiciones para que este torneo se desarrolle de la manera que se tiene que desarrollar y de la jerarquía que tiene esta competencia. Por eso felicito a toda la gente del club, porque han trabajado muchísimo. No es fácil hacer un evento de estas características y creo que va a ser un éxito total".
El miércoles, desde las 9 ya continuará la competencia de la primera ronda, y a las 20, por la Zona 1, debutarán Municipalidad de San Martín (cancha 1), frente a Universitario de Córdoba; y Club Mendoza de Regatas (cancha 2), contra San José de Entre Ríos.
Las modificaciones realizadas en el estadio Pacífico permiten disponer de cinco canchas, y dos de ellas oficiales para jugar en simultáneo.
Las entradas se pueden comprar en el estadio, o en Global.fan, y se puede hacer para cada partido o adquirir abonos para las etapas regular, regular y playoffs. El costo del ticket por partido es de $5.000 los mayores de 18 años, y $3.000 para menores. Los niños hasta 14 años, acompañados de un mayor, ingresan gratis.
Los jugadores de la Federación Mendocina de Vóleibol tendrán descuentos especiales.