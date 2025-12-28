Liga Nacional Femenina de Vóleibol: el estadio Pacífico se pone a punto para recibir a 16 equipos del país

Las últimas campeonas de la Liga Federal Femenina de vóleibol, Club General San Martín, serán anfitrionas en Mendoza de la próxima edición de la Liga Nacional Femenina (LNF) en su casa, el emblemático estadio Pacífico. Esta competencia otorga ascensos a la máxima categoría de la FeVA.
Con la fiscalización de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), desde el 17 al 28 de febrero de 2026 se disputará en nuestra capital esta competencia, la segunda categoría del vóley argentino. Con gastos millonarios, el Club General San Martín está acondicionando al estadio Pacífico.
Tres equipos de Mendoza jugarán la LNF de la FeVA
La provincia estará representada por las campeonas y subcampeonas de la pasada Liga Federal disputada en San Juan: Club General San Martín y Club Mendoza de Regatas, y las esteñas de la Municipalidad de San Martín.
En total serán 16 equipos -dos más que la anterior- que buscarán el ansiado ascenso a la Liga Argentina Femenina -LAF- para su edición 2027.
Los trabajos en el estadio Pacífico para la LNF
El presidente del club anfitrión, Augusto Carignano habló sobre la inversión y obras que se están realizado en el mítico estadio Pacífico de calle Perú 2392. "Estamos trabajando a full con las obras en el estadio. Actualmente y desde hace un mes se están haciendo trabajos de impermeabilización en el techo, ya que la época de tormentas coincide con la de la disputa de la Liga, con un costo de 26 millones de pesos", comentó el dirigente.
"En total llevamos gastados más de 80 millones de pesos y queremos dejar el club impecable. Ya mandamos a la gente de (las empresas) Sonder y Gemplast, que fabrican los pisos que exige la Liga, el pedido de dos canchas, con un costo de 25 mil dólares", detalló Carignano, que agregó: "Estamos terminando las obras en lo que será el comedor -el salón blanco-, que tendrá un aire acondicionado donado por Tarjeta naranja; y en el salón Rojo, que está al lado, lo vamos a usar como cocina".
"El año pasado arreglamos un baño, y ahora vamos a recuperar otro que está en la cancha cinco, dentro del estadio, En lo deportivo hemos comprado dos juegos de postes nuevos, con sus redes, 18 pelotas oficiales Pintier nuevas. También hemos fabricado elementos para entrenamiento, como cajones para ejercicios de ataque- bloqueo, más aros de precisión para armado y recepción".
Augusto señaló que se han fabricado una tribunas móviles para dispones en las distintas canchas (habrá dos oficiales y otras tres para entrada en calor), con capacidad para unas 300 personas. Además hemos recuperado os palcos para periodistas, con instalaciones eléctricas nuevas, asientos, y 14 ventiladores para todo el estadio".
"El gasto es muy grande y se trabaja en la busca de sponsors y apoyo económico. la gente del Gobierno y la Municipalidad ha prometido ayuda y esto nos vendrá muy bien para dejar la sede a la altura que la Liga merece y Mendoza acostumbra como anfitriona", Augusto Carignano presidente del Club General San Martín
