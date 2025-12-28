Liga Nacional Femenina de Vóleibol: el estadio Pacífico se pone a punto para recibir a 16 equipos del país

En total serán 16 equipos -dos más que la anterior- que buscarán el ansiado ascenso a la Liga Argentina Femenina -LAF- para su edición 2027.

voleibol-clausura-general san martin-regatas El estadio Pacífico está siendo remodelado para recibir a la Liga Nacional Femenina 2026.

Los trabajos en el estadio Pacífico para la LNF

El presidente del club anfitrión, Augusto Carignano habló sobre la inversión y obras que se están realizado en el mítico estadio Pacífico de calle Perú 2392. "Estamos trabajando a full con las obras en el estadio. Actualmente y desde hace un mes se están haciendo trabajos de impermeabilización en el techo, ya que la época de tormentas coincide con la de la disputa de la Liga, con un costo de 26 millones de pesos", comentó el dirigente.

voley-regatas-liga federal 2025 (1) Sexteto del Club Mendoza de Regatas, subcampeón de la Liga Federal 2025, buscará en Pacífico el ascenso en la Liga Nacional Femenina 2026.

"En total llevamos gastados más de 80 millones de pesos y queremos dejar el club impecable. Ya mandamos a la gente de (las empresas) Sonder y Gemplast, que fabrican los pisos que exige la Liga, el pedido de dos canchas, con un costo de 25 mil dólares", detalló Carignano, que agregó: "Estamos terminando las obras en lo que será el comedor -el salón blanco-, que tendrá un aire acondicionado donado por Tarjeta naranja; y en el salón Rojo, que está al lado, lo vamos a usar como cocina".

"El año pasado arreglamos un baño, y ahora vamos a recuperar otro que está en la cancha cinco, dentro del estadio, En lo deportivo hemos comprado dos juegos de postes nuevos, con sus redes, 18 pelotas oficiales Pintier nuevas. También hemos fabricado elementos para entrenamiento, como cajones para ejercicios de ataque- bloqueo, más aros de precisión para armado y recepción".

voleibol-club general san martin-augusto carignano (1) Augusto Carignano, presidente del Club General San Martín, habló de los preparativos para recibir la Liga Nacional Femenina de Vóleibol en el estadio Pacífico.

Augusto señaló que se han fabricado una tribunas móviles para dispones en las distintas canchas (habrá dos oficiales y otras tres para entrada en calor), con capacidad para unas 300 personas. Además hemos recuperado os palcos para periodistas, con instalaciones eléctricas nuevas, asientos, y 14 ventiladores para todo el estadio".

"El gasto es muy grande y se trabaja en la busca de sponsors y apoyo económico. la gente del Gobierno y la Municipalidad ha prometido ayuda y esto nos vendrá muy bien para dejar la sede a la altura que la Liga merece y Mendoza acostumbra como anfitriona", Augusto Carignano presidente del Club General San Martín

voley-municipalidad de san martin-liga federal 2025 (1)

Los 16 equipos participantes de la Liga Nacional Argentina de vóleibol