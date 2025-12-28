Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
Liga Nacional Femenina de Vóleibol: el estadio Pacífico se pone a punto para recibir a 16 equipos del país

El estadio Pacífico del Club General San Martín se pone a punto para recibir la Liga Nacional Femenina de Vóleibol de la FeVA donde jugarán tres equipos locales

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El sexteto del Club General San Martín logró el ascenso a la Liga Nacional de vóleibol tras un final con Club Mendoza de Regatas y ahora recibirán a esta competencia en su estadio Pacífico.

Las últimas campeonas de la Liga Federal Femenina de vóleibol, Club General San Martín, serán anfitrionas en Mendoza de la próxima edición de la Liga Nacional Femenina (LNF) en su casa, el emblemático estadio Pacífico. Esta competencia otorga ascensos a la máxima categoría de la FeVA.

Con la fiscalización de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), desde el 17 al 28 de febrero de 2026 se disputará en nuestra capital esta competencia, la segunda categoría del vóley argentino. Con gastos millonarios, el Club General San Martín está acondicionando al estadio Pacífico.

Club General San Martín. Las chicas de Pacífico ganaron la Liga federal y ahora juegan en casa la Liga Nacional de la FeVA.

Tres equipos de Mendoza jugarán la LNF de la FeVA

La provincia estará representada por las campeonas y subcampeonas de la pasada Liga Federal disputada en San Juan: Club General San Martín y Club Mendoza de Regatas, y las esteñas de la Municipalidad de San Martín.

En total serán 16 equipos -dos más que la anterior- que buscarán el ansiado ascenso a la Liga Argentina Femenina -LAF- para su edición 2027.

El estadio Pacífico está siendo remodelado para recibir a la Liga Nacional Femenina 2026.

Los trabajos en el estadio Pacífico para la LNF

El presidente del club anfitrión, Augusto Carignano habló sobre la inversión y obras que se están realizado en el mítico estadio Pacífico de calle Perú 2392. "Estamos trabajando a full con las obras en el estadio. Actualmente y desde hace un mes se están haciendo trabajos de impermeabilización en el techo, ya que la época de tormentas coincide con la de la disputa de la Liga, con un costo de 26 millones de pesos", comentó el dirigente.

Sexteto del Club Mendoza de Regatas, subcampeón de la Liga Federal 2025, buscará en Pacífico el ascenso en la Liga Nacional Femenina 2026.

"En total llevamos gastados más de 80 millones de pesos y queremos dejar el club impecable. Ya mandamos a la gente de (las empresas) Sonder y Gemplast, que fabrican los pisos que exige la Liga, el pedido de dos canchas, con un costo de 25 mil dólares", detalló Carignano, que agregó: "Estamos terminando las obras en lo que será el comedor -el salón blanco-, que tendrá un aire acondicionado donado por Tarjeta naranja; y en el salón Rojo, que está al lado, lo vamos a usar como cocina".

"El año pasado arreglamos un baño, y ahora vamos a recuperar otro que está en la cancha cinco, dentro del estadio, En lo deportivo hemos comprado dos juegos de postes nuevos, con sus redes, 18 pelotas oficiales Pintier nuevas. También hemos fabricado elementos para entrenamiento, como cajones para ejercicios de ataque- bloqueo, más aros de precisión para armado y recepción".

Augusto Carignano, presidente del Club General San Martín, habló de los preparativos para recibir la Liga Nacional Femenina de Vóleibol en el estadio Pacífico.

Augusto señaló que se han fabricado una tribunas móviles para dispones en las distintas canchas (habrá dos oficiales y otras tres para entrada en calor), con capacidad para unas 300 personas. Además hemos recuperado os palcos para periodistas, con instalaciones eléctricas nuevas, asientos, y 14 ventiladores para todo el estadio".

"El gasto es muy grande y se trabaja en la busca de sponsors y apoyo económico. la gente del Gobierno y la Municipalidad ha prometido ayuda y esto nos vendrá muy bien para dejar la sede a la altura que la Liga merece y Mendoza acostumbra como anfitriona", Augusto Carignano presidente del Club General San Martín "El gasto es muy grande y se trabaja en la busca de sponsors y apoyo económico. la gente del Gobierno y la Municipalidad ha prometido ayuda y esto nos vendrá muy bien para dejar la sede a la altura que la Liga merece y Mendoza acostumbra como anfitriona", Augusto Carignano presidente del Club General San Martín

Los 16 equipos participantes de la Liga Nacional Argentina de vóleibol

  • Unión – Santa Fe
  • San José – Entre Ríos
  • Tucumán de Gimnasia – Tucumán
  • Universitario – Córdoba
  • Ciudad de Nieva – Jujuy
  • Glorias – Buenos Aires
  • Almafuerte – Córdoba
  • Gimnasia y Tiro – Salta
  • Club General San Martín -Pacífico-
  • Club Mendoza de Regatas
  • Municipalidad de San Martín (Mza)
  • Brujas – Misiones
  • Banco – Santa Fe
  • Monteros Vóley – Tucumán
  • San Martín – Formosa
  • Selección Argentina

