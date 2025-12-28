Tragedia en el fútbol español: murió Fernando Martín, el DT del Valencia femenino B y tres de sus hijos

Según dijo el club y los equipos de rescae, la esposa del DT español, Andrea, y una de sus hijas lograron sobrevivir y fueron rescatadas junto a cuatro miembros de la tripulación y el guía.

fernando-martin-tragedia-indonesia1 Fernando Martín tenía 44 años.

Cuándo se produjo el accidente que enluta al fútbol español

El accidente fue en la noche del viernes, cuando el barco de madera y de aproximadamente 20 metros de eslora se partió y comenzó a hundirse cerca de la isla de Padar.

Las primeras informaciones indican que la nave habría sido sorprendida por olas de gran tamaño, lo que provocó daños estructurales que derivaron en el naufragio.

Enrique Ortuño, suegro del entrenador y abuelo de los menores, habló con la agencia EFE y explicó que su hija y su nieta se encontraban en la parte superior de la embarcación al momento del hundimiento, por lo que fue clave para que pudieran ser lanzadas al agua y rescatadas poco después.

“Los cuerpos deben estar en el fondo del mar, en la mitad del barco que las autoridades no han localizado todavía. Será difícil recuperarlos si no hay un milagro”, le dijo Ortuño al diario Las Provincias. Los rescatistas de Indonesia siguen buscando a las cuatro personas fallecidas.

La familia del entrenador español estaba de vacaciones en Indonesia

La familia iba a viajar a la isla de Komodo como parte de su recorrido. Dos de los hijos del matrimonio no viajaron y permanecen en España bajo el cuidado de los abuelos maternos.