Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Premier League

El récord histórico que logró el Aston Villa del Dibu Martínez tras derrotar al Chelsea

El Aston Villa, con el Dibu Martínez y Emiliano Buendía, ganó como visitante ante el Chelsea, para igualar un récord histórico y mantenerse en la pelea por el título en la Premier League

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Dibu Martínez festejó una gran victoria del Aston Villa ante el Chelsea.

El Dibu Martínez festejó una gran victoria del Aston Villa ante el Chelsea.

El Aston Villa con el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 Emiliano Dibu Martínez y el delantero Emiliano Buendía, logró un triunfazo. El equipo villano le ganó por 2-1 como visitante al Chelsea (con los volantes Enzo Fernández y Alejandro Garnacho de titulares- por la Premier League y así igualó un récord histórico.

El Chelsea abrió la cuenta en el primer tiempo con el gol del delantero brasilero Joao Pedro, pero el Aston Villa lo dio vuelta en el segundo tiempo con un doboete del delantero inglés Ollie Watkins.

dibu-martinez-aston-villa-1
Dibu Mart&iacute;nez est&aacute; feliz tras el triunfazo del Aston Villa.

Dibu Martínez está feliz tras el triunfazo del Aston Villa.

Joao Pedro desvió la pelota en el área chica y marcó el gol del equipo blue tras una floja reacción del “Dibu” Martínez en un tiro de esquina. Era el 1-0 para los orientados por

Embed

A los 18 minutos del complemento tras ingresar desde el banco de suplentes Watkins empató el partido.

Watkins terminó de convertirse en héroe al marcar de cabeza y estampar el 2-1 definitivo para el Aston Villa a poco más de cinco minutos para el final del partido.

El récord histórico que igualó el Aston Villa del Dibu Martínez

Este gran triunfo en Stanford Bridge le permitió al Aston Villa del Dibu Martínez llegar a la gran marca de 11 triunfos consecutivos, racha que no enlazaba desde 1914, y alcanzar los 39 puntos para mantenerse tercero y a solo tres unidades del líder, que es el Arsenal.

El equipo londinense tiene solo 29 puntos, está quinto en la tabla y lejos de conseguir una regularidad que le permita pelear por el título.

En la próxima fecha, el Aston Villa tendrá una oportunidad inmejorable, ya que visitará al Arsenal y si le gana lo alcanzará en la primera posición.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas