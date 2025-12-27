El récord histórico que logró el Aston Villa del Dibu Martínez tras derrotar al Chelsea

Embed

A los 18 minutos del complemento tras ingresar desde el banco de suplentes Watkins empató el partido.

Watkins terminó de convertirse en héroe al marcar de cabeza y estampar el 2-1 definitivo para el Aston Villa a poco más de cinco minutos para el final del partido.

El récord histórico que igualó el Aston Villa del Dibu Martínez

Este gran triunfo en Stanford Bridge le permitió al Aston Villa del Dibu Martínez llegar a la gran marca de 11 triunfos consecutivos, racha que no enlazaba desde 1914, y alcanzar los 39 puntos para mantenerse tercero y a solo tres unidades del líder, que es el Arsenal.

El equipo londinense tiene solo 29 puntos, está quinto en la tabla y lejos de conseguir una regularidad que le permita pelear por el título.

En la próxima fecha, el Aston Villa tendrá una oportunidad inmejorable, ya que visitará al Arsenal y si le gana lo alcanzará en la primera posición.