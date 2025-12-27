¿Cuál es el continente más seco del mundo?

La mayor parte de la humedad que llega lo hace en forma de nieve muy ligera, que se compacta y, con el paso del tiempo, se transforma en hielo.

Con temperaturas que pueden descender por debajo de los –60 °C, el aire se vuelve extremadamente seco. El frío intenso reduce la capacidad del aire para retener vapor de agua, por lo que las nubes son escasas y las tormentas, infrecuentes. El resultado es una atmósfera limpia, clara y pobre en humedad.

La Antártida, además está atravesada por vientos fuertes conocidos como vientos catabáticos, que descienden desde las mesetas glaciares hacia la costa. Estos vientos, que pueden superar los 200 km/h, barren la poca nieve suelta y evaporan cualquier traza de humedad, reforzando el carácter desértico del continente.

antartida (1) Son muchas las variables que hacen que la Antártida sea un continente extremo en términos climáticos.

En algunos sectores, como los Valles Secos de McMurdo, prácticamente no hay hielo superficial. Allí, el suelo rocoso queda expuesto debido a la acción del viento y la falta de nieve. Estos lugares son tan áridos que suelen compararse con el paisaje de Marte, y son utilizados por científicos para investigaciones astrobiológicas.

Aunque cae poca nieve, lo poco que precipita casi nunca se derrite. Durante millones de años, esas capas se acumularon, comprimiéndose y formando una gigantesca masa de hielo que hoy cubre cerca del 98% del territorio antártico.

Características de la Antártida