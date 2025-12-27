Se suele pensar que África, donde se encuentra el desierto cálido más grande, es decir, el desierto del Sahara, es el continente más seco del mundo. Pero en realidad no. Pues resulta paradójico pensar que este lugar se encuentra al rededor de hielo.
¿Cuál es el continente más seco del mundo?
Aunque este continente está cubierto de hielo, recibe menos precipitaciones que muchos desiertos cálidos del planeta y la poca humedad explica su sequedad
Este lugar se trata de la Antártida, aquí hay nieve, hielo y temperaturas extremas. Sin embargo, detrás de esa imagen blanca y congelada se esconde un dato sorprendente: es el continente más seco del planeta, con una superficie que supera en cinco millones de kilómetros cuadrados al desierto de África. Lejos de ser un lugar lleno de nevadas constantes, gran parte de su territorio es, técnicamente, un desierto.
La Antártida es el continente más seco del mundo
Para que una región sea considerada desértica, debe registrar menos de 250 milímetros de precipitación al año. En la Antártida, en amplias zonas, las precipitaciones no superan los 50 milímetros anuales.
La mayor parte de la humedad que llega lo hace en forma de nieve muy ligera, que se compacta y, con el paso del tiempo, se transforma en hielo.
Con temperaturas que pueden descender por debajo de los –60 °C, el aire se vuelve extremadamente seco. El frío intenso reduce la capacidad del aire para retener vapor de agua, por lo que las nubes son escasas y las tormentas, infrecuentes. El resultado es una atmósfera limpia, clara y pobre en humedad.
La Antártida, además está atravesada por vientos fuertes conocidos como vientos catabáticos, que descienden desde las mesetas glaciares hacia la costa. Estos vientos, que pueden superar los 200 km/h, barren la poca nieve suelta y evaporan cualquier traza de humedad, reforzando el carácter desértico del continente.
En algunos sectores, como los Valles Secos de McMurdo, prácticamente no hay hielo superficial. Allí, el suelo rocoso queda expuesto debido a la acción del viento y la falta de nieve. Estos lugares son tan áridos que suelen compararse con el paisaje de Marte, y son utilizados por científicos para investigaciones astrobiológicas.
Aunque cae poca nieve, lo poco que precipita casi nunca se derrite. Durante millones de años, esas capas se acumularon, comprimiéndose y formando una gigantesca masa de hielo que hoy cubre cerca del 98% del territorio antártico.
Características de la Antártida
- El tamaño de este continente es mayor al de Australia y menor al de Sudamérica.
- Su masa continental tiene 14.000.000 km² y está rodeada por océanos.
- El término "Antártida" se origina en la combinación de dos palabras griegas: "anti" (lo opuesto de) y "arktos" (oso) los griegos llamaban "arktos" al Polo Norte, en relación con la constelación de la Osa Menor.
- Cuando se dice que es el continente más seco del mundo, se quiere decir que es un lugar diametralmente opuesto al Ártico.