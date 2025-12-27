Una buena para River: sigue siendo el equipo con más convocatoria en el fútbol mundial

Luego de un año opaco desde lo futbolístico, sin la obtención de títulos en la máxima categoría, antes del cierre del 2025 el clubRiver Plate tuvo una buena noticia y motivo de orgullo: el acompañamiento de su gente, que volvió a marcar un hito a nivel internacional.
El club del barrio porteño de Núñez se convirtió nuevamente -por tercera vez- en el equipo con mayor asistencia promedio del mundo, un logro que refleja la fidelidad inquebrantable de sus fanáticos, que cada partido de local copan el majestuoso estadio Más Monumental.
River Plate: el equipo con más convocatoria del mundo
Según un informe difundido por el sitio especializado Transfermarkt, River registró una media de 85.018 espectadores por partido en el Estadio Más Monumental, cifra que lo ubicó en lo más alto del ranking global. En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de la temporada, consolidando al estadio como el más convocante del planeta.
Desde la institución destacaron que este récord fue posible gracias a las constantes localidades agotadas y a las mejoras estructurales realizadas en el estadio, que permitieron ampliar su capacidad. "Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas", destacó el club en un comunicado oficial.
Así, en la antesala del cierre del año y con la mira puesta en una nueva temporada, River celebró una noticia que trasciende los resultados deportivos: el vínculo único con su gente lo volvió a colocar en la cima del fútbol mundial en términos de convocatoria, ratificando al Monumental como un escenario emblemático a nivel global.