Una buena para River: sigue siendo el equipo con más convocatoria en el fútbol mundial

Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el Club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo.



De esta manera, el Millonario superó a potencias europeas como Borussia Dortmund, que promedió 81.241 hinchas, y Bayern Múnich, con 75.000, además de dejar atrás a clubes de la talla de Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United. El dato cobra aún más relevancia al tratarse del tercer año consecutivo en el que River lidera esta estadística.

Desde la institución destacaron que este récord fue posible gracias a las constantes localidades agotadas y a las mejoras estructurales realizadas en el estadio, que permitieron ampliar su capacidad. "Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas", destacó el club en un comunicado oficial.

Así, en la antesala del cierre del año y con la mira puesta en una nueva temporada, River celebró una noticia que trasciende los resultados deportivos: el vínculo único con su gente lo volvió a colocar en la cima del fútbol mundial en términos de convocatoria, ratificando al Monumental como un escenario emblemático a nivel global.