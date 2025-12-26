Inicio Ovación Fútbol River Plate
Puja entre River y San Lorenzo por Jhohan Romaña: la propuesta del Millonario fue insuficiente

En la primera oferta que hizo River Plate por el zaguero central colombiano, San Lorenzo se mostró disconforme con la propuesta y lejos de sus pretensiones

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Es dura la puja entre River y San Lorenzo en el mercado de pases por el colombiano Romaña.

El club River Plate está interesado en sumar como refuerzo al zaguero central colombiano Jhohan Romaña, pero la oferta del Millonario fue rechazada de plano por insuficiente por la dirigencia de San Lorenzo, y la negociación quedó pendiendo de un hilo.

San Lorenzo rechazó este viernes la primera oferta formal que realizó River por el colombiano Jhohan Romaña y dejó en claro que, bajo las condiciones actuales, no avanzará en la negociación. El defensor. Tiene contrato en Boedo hasta el 31 de diciembre del 2026 y su cotización en el mercado de pases subió desde su llegada a los azulgranas a seis millones de euros.

River ofreció por Jhohan Romaña 2 millones por la mitad del pase, pero San Lorenzo sólo acepta la venta del 100%.

Lo que ofreció River a San Lorenzo por Romaña

La propuesta de River Plate fue de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase del defensor colombiano, y considerada insuficiente por la dirigencia sanlorencista.

En el desarrollo de las charlas apareció la posibilidad de incluir a Sebastián Boselli como parte de pago, pero esa alternativa quedó descartada ya que el defensor uruguayo no ve con buenos ojos llegar a San Lorenzo y prioriza continuar su carrera en el exterior si no logra consolidarse en River. Además, la postura del Ciclón es no aceptar jugadores dentro de la operación.

También se mencionó internamente la chance de elevar la cifra a 2,5 millones de dólares por la mitad del pase, aunque ese escenario no prosperó y no hubo acuerdo bajo esos términos.

Lo que pretende San Lorenzo por el zaguero colombiano

La decisión fue tomada por la Comisión Directiva que conduce de manera transitoria al club en medio del complejo escenario institucional, con Sergio Costantino al frente.

En Boedo, a pesar de sus problemas institucionales y financieros, entienden que Romaña es una pieza clave del plantel y que su salida solo se concretará a cambio de una cifra superior o, preferentemente, mediante la venta del 100 por ciento de sus derechos económicos.

Desde River, en tanto, manejan la negociación con cautela y mantienen una postura firme: no están dispuestos a duplicar la oferta inicial.

El panorama inmediato dependerá de si San Lorenzo decide flexibilizar sus pretensiones económicas. De no haber cambios, en Núñez evalúan dar por cerradas las tratativas y avanzar por otro marcador central en el mercado.

