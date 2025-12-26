Puja entre River y San Lorenzo por Jhohan Romaña: la propuesta del Millonario fue insuficiente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2004621741717336260&partner=&hide_thread=false La propuesta de USD 2.000.000 por el 50% del pase del Jhohan Romaña fue rechazada por San Lorenzo, que pretende una cifra superior o, en un escenario ideal, desprenderse de la totalidad de la ficha.



Aunque en un primer momento circuló la versión de que Sebastián Boselli… pic.twitter.com/PfmXy3H3Ep — TyC Sports (@TyCSports) December 26, 2025

En el desarrollo de las charlas apareció la posibilidad de incluir a Sebastián Boselli como parte de pago, pero esa alternativa quedó descartada ya que el defensor uruguayo no ve con buenos ojos llegar a San Lorenzo y prioriza continuar su carrera en el exterior si no logra consolidarse en River. Además, la postura del Ciclón es no aceptar jugadores dentro de la operación.

También se mencionó internamente la chance de elevar la cifra a 2,5 millones de dólares por la mitad del pase, aunque ese escenario no prosperó y no hubo acuerdo bajo esos términos.

Lo que pretende San Lorenzo por el zaguero colombiano

La decisión fue tomada por la Comisión Directiva que conduce de manera transitoria al club en medio del complejo escenario institucional, con Sergio Costantino al frente.

En Boedo, a pesar de sus problemas institucionales y financieros, entienden que Romaña es una pieza clave del plantel y que su salida solo se concretará a cambio de una cifra superior o, preferentemente, mediante la venta del 100 por ciento de sus derechos económicos.

Desde River, en tanto, manejan la negociación con cautela y mantienen una postura firme: no están dispuestos a duplicar la oferta inicial.

El panorama inmediato dependerá de si San Lorenzo decide flexibilizar sus pretensiones económicas. De no haber cambios, en Núñez evalúan dar por cerradas las tratativas y avanzar por otro marcador central en el mercado.