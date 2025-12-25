El jugador de River que tiene en vilo a Gallardo: aún no renovó el contrato para el 2026

Cuál es la situación de Giuliano Galoppo en River

El mediocampista se sumó al Millonario en enero pasado procedente de San Pablo de Brasil a a préstamo por doce meses, pero con una obligación de compra de U$S3.200.000 por el 60% de su pase.

El equipo riverplatense debía ejecutar esa cláusula si jugaba 45 minutos de todos los partidos en 2025, pero en el último encuentro ante Racing no llegó a cumplir con esa condición. Sin embargo, el Muñeco le hizo saber que lo quiere para la próxima temporada.

galoppo Galoppo estuvo en sus vacaciones en Disney.

Cuando parecía que todo estaba encaminado para que renovara su contrato, Galoppo fue condenado por el TAS por incumplimiento con su exagente, Leandro Escudero, y está obligado a pagar 731 mil dólares. En caso de no hacerlo, estaría inhabilitado para jugar, aunque la situación está encaminada para solucionarse y no impide que en Núñez avancen por su ficha.

En sus vacaciones, Galoppo estuvo con su mujer en Disney y aprovechó su estadía en la Florida para presenciar el triunfo 3-1 del Inter Miami ante Vancouver Whitecaps de Canadá, en el que el capitán de la Selección argentina ganó el título de la MLS estadounidense.