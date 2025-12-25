ARCA: cuánto se deberá pagar por categoría en enero 2026

Hasta el momento se sabe que los topes de facturación por categoría de 2026 se mantendrán similares a los del último bimestre de 2025.

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

ARCA Cada categoría de monotributo debe pagar un monto diferente.

¿Cuánto se deberá pagar en enero del 2026 en cada categoría del monotributo?

Los montos a abonar en enero de 2026 varían según la categoría y el tipo de actividad (por ejempo servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio

Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio

Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para comercio

Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio

Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio

Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio

Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio

Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para comercio

Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio

ARCA

Por otro lado, es importante aclarar que en el mes de febrero de 2026, ARCA llevará a cabo la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026, dirigido a los contribuyentes que hayan superado los límites de facturación correspondientes a su categoría durante el último año.