ARCA: cuánto se deberá pagar por categoría en enero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (conocida simplemente como ARCA) ya confirmó que las escalas y límites de facturación del monotributo correspondientes a los primeros meses del 2026.
Antes de realizar el pago, los contribuyentes deben verificar su categoría actual de monotributo. En caso de incumplir en los plazos de pago, se podrían generar recargos e intereses, lo cual derivará en la exclusión automática del régimen. Por otro lado, las deudas impagas pueden afectar el acceso a la obra social y al sistema previsional.
Una por una, las escalas del monotributo:
Hasta el momento se sabe que los topes de facturación por categoría de 2026 se mantendrán similares a los del último bimestre de 2025.
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
¿Cuánto se deberá pagar en enero del 2026 en cada categoría del monotributo?
Los montos a abonar en enero de 2026 varían según la categoría y el tipo de actividad (por ejempo servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio
- Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para comercio
- Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para comercio
- Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para comercio
- Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio
- Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para comercio
- Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para comercio
- Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para comercio
- Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para comercio
Por otro lado, es importante aclarar que en el mes de febrero de 2026, ARCA llevará a cabo la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026, dirigido a los contribuyentes que hayan superado los límites de facturación correspondientes a su categoría durante el último año.