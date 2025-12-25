Se cansó de Racing, le debe plata a Boca y su futuro está en el fútbol mexicano

agustin-almendra1.jpg Agustín Almendra le dice "adiós" a Racing.

Luego de una salida tuburlenta de Boca, llegó a Racing

La salida de Agustín Almendra de Boca no se dio de la mejor manera. En 2022 tuvo un fuerte encontronazo con el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Battaglia cuando en un entrenamiento discutió con el DT y fue acusado de mantener una mala actitud.

agustin-almendra1.jpg Luego de salir de Boca de manera libre llegó a Racing.

Esto derivó en su separación del plantel profesional: terminó entrenando con la Reserva y no volvió a sumar minutos en Primera División. Recién en 2023 quedó libre y firmó con Racing, donde logró recuperar la sonrisa.

Sin embargo, el pasado volvió a atormentarlo. En 2019 le solicitó 500 mil dólares a la dirigencia Xeneize para comprar una vivienda; el club aceptó y le otorgó el dinero. Cuando la relación se rompió, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme llevó el caso a la Justicia, que finalmente determinó que el jugador debe devolver la suma prestada más los intereses generados desde ese año hasta la actualidad.

En total, Agustín Almendra le debe a Boca 769.231 dólares.

Los números de Almendra en Racing

En el conjunto de la Avellaneda Almendra se ganó la titularidad transformándose en una pieza fundamental del equipo dirigido por Gustavo Costas. Ganó dos títulos internacionales (la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025) y su entrega y calidad sirvió para ingresar en el corazón del hincha de Racing.

De igual manera las críticas no faltaron: a pesar de ser titular el mediocampista solía ser reemplazado entre los 60 y los 70 minutos porque su rendimiento bajaba de manera significativa. De los 42 partidos que disputó durante el 2025, en 15 fue reemplazado entre los 60 y 69 minutos y en 12 salió entre el 70 y el 78.

Las estadísticas indican que solo completó dos partidos en la temporada disputando apenas el 68.33% de los minutos posibles donde convirtió seis goles y repartió ocho asistencias.

Desde Racing al fútbol mexicano

Pensando en su futuro, decidió no continuar su carrera en Argentina, por lo que Diego Milito vio con buenos ojos transferirlo para evitar tener a un jugador insatisfecho en el plantel. Así, Racing abrió el panorama y apareció el interés de un club del fútbol mexicano.

De esta manera Agustín Almendra comenzará el 2026 en Nexaca; aunque no trascendieron los detalles de la transacción si se confirmó que se vendió la totalidad del pase y que firmara un contrato por tres temporadas.