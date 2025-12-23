Tom Hardy sobresale con la película de ciencia ficción de éxito mundial

En Venom: El último baile, Tom Hardy regresa como Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel, para la última película de la trilogía. Eddie y Venom están huyendo.

HBO Max: de qué trata la película Venom: El último baile

Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile de Venom y Eddie.

HBO Max: reparto de la película Venom: El último baile

Tom Hardy

Chiwetel Ejiofor

Juno Temple

Rhys Ifans

Peggy Lu

Alanna Ubach

Stephen Graham

Tráiler de la película Venom: El último baile