Tom Hardy sobresale con la película de ciencia ficción de éxito mundial

Tom Hardy sobresale con una actuación memorable con la película de ciencia ficción más vista del 2025. Fue uno de los grandes éxitos de la plataforma HBO Max, se trata de Venom: El último baile.
Si sos un fanático de la mitología de los simbiontes, Venom: El último baile tiene algo para ti. La película está llena de versiones "venominizadas" de animales, que aportan un toque curioso al tercer acto.
Además, está cargada de referencias y guiños a los cómics, especialmente para aquellos que han seguido de cerca la saga del Rey de Negro. Knull, aunque en esta ocasión sirve más como una previa a algo mayor, es un villano con un potencial inmenso que deja a los espectadores con ganas de más.
En Venom: El último baile, Tom Hardy regresa como Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel, para la última película de la trilogía. Eddie y Venom están huyendo.
Perseguidos por sus dos mundos, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón del último baile de Venom y Eddie.
HBO Max: de qué trata la película Venom: El último baile
Tom Hardy vuelve a encarnar a Venom, uno de los personajes más icónicos y profundos del universo Marvel, para cerrar la trilogía. Eddie y Venom se encuentran en una huida constante, perseguidos tanto por los enemigos de su propio mundo como por aquellos del mundo del simbionte.
Con la red estrechándose a su alrededor y cada vez menos opciones disponibles, ambos se enfrentan a una decisión crucial que no solo determinará su destino, sino que también marcará el final de la colaboración entre el hombre y el simbionte en esta saga épica.
HBO Max: reparto de la película Venom: El último baile
- Tom Hardy
- Chiwetel Ejiofor
- Juno Temple
- Rhys Ifans
- Peggy Lu
- Alanna Ubach
- Stephen Graham