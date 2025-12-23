5 películas navideñas que son un clásico y dónde verlas

"George Bailey es un modesto ciudadano que dirige un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. Abrumado por la desaparición de una importante suma de dinero, decide suicidarse, pero aparece un ángel", es la sinopsis de esta película protagonizada por James Stewart. Se puede ver en Stremio, YouTube y en Apple TV (para alquilar).

Embed - IT'S A WONDERFUL LIFE | Official Trailer | Paramount Movies

Love Actually

Esta sin dudas un clásico británico de Navidad. El elenco es un lujo, y nunca pasa de moda. Se puede ver en Stremio y en Apple TV (para alquilar). "Las vidas de varias parejas se entrecruzan en Londres, poco antes de la Navidad, con resultados románticos, divertidos y agridulces", es la sinopsis de esta producción que se estrenó en 2003.

Embed - Love Actually (2003) Official Trailer - Colin Firth, Emma Thompson Movie HD

El expreso polar

Esta producción se puede ver en HBO, y fue dirigida por Robert Zemeckis. "Es Navidad cuando un niño intenta oír el tintineo de las campanas del trineo de Papá Noel. A sólo cinco minutos de la medianoche, un ruido sobresalta al muchacho: un reluciente tren negro frena frente a su casa para llevarlo al Polo Norte", es su sinopsis oficial.

Embed - The Polar Express (2004) - When Christmas Comes Scene (3/5) | Movieclips

Milagro en la calle 34

"La ejecutiva de una tienda tiene sus dudas cuando el anciano al que contrató afirma ser el verdadero Papá Noel", es la sinopsis de esta producción que está disponible en Netflix y en Disney Plus (aquí también está la versión de 1947).

Embed - Miracle on 34th Street (1994) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Mickey celebra la Navidad

Se trata de otro clásico de la Navidad que nunca pasa de moda. Está disponible en Disney Plus, y podemos ver a Mickey y otros personajes de Disney retratando diversos cuentos navideños.