Existen algunas películas que logran marcarnos para siempre, y algunas de ellas son las navideñas, ya que tocan temas sensibles y terminan emocionándonos.
5 películas navideñas que son un clásico y dónde verlas
Te recomendamos 5 películas navideñas que puedes ver en Nochebuena y pasar un hermoso tiempo en familia
En la siguiente nota te recomendaremos 5 películas navideñas que se han vuelto clásicos y que debes ver al menos una vez en la vida.
¡Qué bello es vivir!
"George Bailey es un modesto ciudadano que dirige un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. Abrumado por la desaparición de una importante suma de dinero, decide suicidarse, pero aparece un ángel", es la sinopsis de esta película protagonizada por James Stewart. Se puede ver en Stremio, YouTube y en Apple TV (para alquilar).
Love Actually
Esta sin dudas un clásico británico de Navidad. El elenco es un lujo, y nunca pasa de moda. Se puede ver en Stremio y en Apple TV (para alquilar). "Las vidas de varias parejas se entrecruzan en Londres, poco antes de la Navidad, con resultados románticos, divertidos y agridulces", es la sinopsis de esta producción que se estrenó en 2003.
El expreso polar
Esta producción se puede ver en HBO, y fue dirigida por Robert Zemeckis. "Es Navidad cuando un niño intenta oír el tintineo de las campanas del trineo de Papá Noel. A sólo cinco minutos de la medianoche, un ruido sobresalta al muchacho: un reluciente tren negro frena frente a su casa para llevarlo al Polo Norte", es su sinopsis oficial.
Milagro en la calle 34
"La ejecutiva de una tienda tiene sus dudas cuando el anciano al que contrató afirma ser el verdadero Papá Noel", es la sinopsis de esta producción que está disponible en Netflix y en Disney Plus (aquí también está la versión de 1947).
Mickey celebra la Navidad
Se trata de otro clásico de la Navidad que nunca pasa de moda. Está disponible en Disney Plus, y podemos ver a Mickey y otros personajes de Disney retratando diversos cuentos navideños.