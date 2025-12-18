Cuál es el orden correcto para ver las películas basadas en novelas de Jane Austen

No podemos negar que la obra de Jane Austen es una de las más maravillosas de la literatura mundial. A lo largo de la historia, sus novelas han sido llevadas a la pantalla.
En la siguiente nota te diremos cuál es el orden correcto para ver las películas y series basadas en las novelas de Austen.
El orden correcto es el mismo al momento de leer los libros de la autora inglesa:
SENTIDO Y SENSIBILIDAD
Es la historia de dos hermanas que encarnan razón y emoción. La versión más conocida es la que dirigió Ang Lee y que está protagonizada por Kate Winslet, Emma Thompson, Hugh Grant, Alan Rickman, entre otros.
Recientemente se anunció que se está filmando una nueva versión de esta historia, la cual contará con Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe, George McKay, entre otros.
Además, existe una serie producida por la BBC y que se estrenó en 2008. Se puede ver en la actualidad en Prime Video.
ORGULLO Y PREJUICIO
Es sin dudas la historia más exitosa de Jane Austen. La versión de Keira Knightley y Matthew Macfadyen es la más vista a nivel mundial, y Netflix ahora está preparando una nueva versión del romance entre Elizabeth y Mr. Darcy.
Recientemente la plataforma Prime Video sumó a su catálogo la serie que la BBC hizo en 1995 sobre este clásico de Austen. Está protagonizada por Colin Firth y por Jennifer Ehle.
NORTHANGER ABBEY
En 2007 se estrenó una versión de esta novela protagonizada por Felicity Jones y J.J Feild. Se puede ver en YouTube.
MANSFIELD PARK
En YouTube también puedes encontrar la película basada en esta novela que se estrenó en 1999 y que cuenta con el protagónico de Frances O'Connor, Jonny Lee Miller, entre otros.
EMMA
Este libro de Jane Austen tiene tres versiones disponibles en streaming: la de Gwyneth Paltrow de 1996, la de Kate Beckinsale (también del 96), y la de Anya Taylor-Joy que se estrenó en 2020.
PERSUASIÓN
La película de Netflix protagonizada por Dakota Johnson recibió mucho odio y críticas en internet. Se estrenó en 2022 y también aparecen Cosmo Jarvis y Henry Golding.