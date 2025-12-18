Cuál es el orden correcto para ver las películas basadas en novelas de Jane Austen

SENTIDO Y SENSIBILIDAD

Es la historia de dos hermanas que encarnan razón y emoción. La versión más conocida es la que dirigió Ang Lee y que está protagonizada por Kate Winslet, Emma Thompson, Hugh Grant, Alan Rickman, entre otros.

Recientemente se anunció que se está filmando una nueva versión de esta historia, la cual contará con Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe, George McKay, entre otros.

Además, existe una serie producida por la BBC y que se estrenó en 2008. Se puede ver en la actualidad en Prime Video.

ORGULLO Y PREJUICIO

Es sin dudas la historia más exitosa de Jane Austen. La versión de Keira Knightley y Matthew Macfadyen es la más vista a nivel mundial, y Netflix ahora está preparando una nueva versión del romance entre Elizabeth y Mr. Darcy.

Recientemente la plataforma Prime Video sumó a su catálogo la serie que la BBC hizo en 1995 sobre este clásico de Austen. Está protagonizada por Colin Firth y por Jennifer Ehle.

NORTHANGER ABBEY

En 2007 se estrenó una versión de esta novela protagonizada por Felicity Jones y J.J Feild. Se puede ver en YouTube.

MANSFIELD PARK

En YouTube también puedes encontrar la película basada en esta novela que se estrenó en 1999 y que cuenta con el protagónico de Frances O'Connor, Jonny Lee Miller, entre otros.

EMMA

Este libro de Jane Austen tiene tres versiones disponibles en streaming: la de Gwyneth Paltrow de 1996, la de Kate Beckinsale (también del 96), y la de Anya Taylor-Joy que se estrenó en 2020.

PERSUASIÓN

La película de Netflix protagonizada por Dakota Johnson recibió mucho odio y críticas en internet. Se estrenó en 2022 y también aparecen Cosmo Jarvis y Henry Golding.