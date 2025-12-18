Con apenas 8 capítulos, es una de las mejores series basadas en hechos reales de Netflix

Con un total de 8 capítulos en total, la serie se destaca entre las historias de suspenso psicológico, rozando el género de terror y dandole a los suscriptores un giro completamente inesperado al final de su relato. Con Emily Deschanel a la cabeza, reconocida actriz que supo protagonizar Bones, la oferta ocupó el primer puesto de la oferta más vista del catálogo de series y películas en más de 50 países.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces se convirtió en una de las historias de suspenso psicológico más elegidas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie El diablo en Ohio

De acuerdo lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta revolucionaria serie de 8 capítulos, El diablo en Ohio centra su historia en: “Sergio no ha dicho una sola palabra desde que asesinó a sus padres hace seis años. Ahora, una psiquiatra busca descubrir lo que sucedió llevando a cabo una retorcida investigación”.

Esta serie no solo se basa en una novela, sino también en hechos reales, una particularidad irresistible para los amantes del suspenso de Netflix.

Reparto de El diablo en Ohio, serie de Netflix

Emily Deschanel como la Dra. Suzanne Mathis: psiquiatra de hospital

Sam Jaeger como Peter

Gerardo Celasco como Detective López

Madeleine Arthur como Mae

Xaria Dotson como Jules Mathis: la hija de 15 años de Suzanne

Alisha Newton como Helen

Naomi Tan como Dani

Djouliet Amara como Tatiana

Jason Sakaki como Isaac

Dónde ver la serie El diablo en Ohio, según la zona geográfica