Con apenas 8 capítulos, es una de las mejores series basadas en hechos reales de Netflix

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas desbordado de opciones para todos los gustos. Una serie aparece como una de las principales recomendaciones del género de suspenso dentro de la plataforma, y es que con una historia de apenas 8 capítulos y una de las actrices más reconocidas de la actualidad, es un éxito absoluto y una oferta para no perderse: El Diablo en Ohio.
Estados Unidos se ha encargado de nutrir el catálogo de series y películas de Netflix con historias irresistibles y exitosas, no solo a estrenar, sino también que han sido tendencia tiempo atrás en la plataforma. Esta serie se convirtió en uno de los relatos psicológicos más brillantes e icónicos de los últimos 5 años, de la mano de una actriz consagrada y reconocida, como lo es Emily Deschanel.
La serie trae consigo un relato verdaderamente particular, y es que además de estar inspirada en una historia real, se basa en una reconocida novela que centra su historia en una joven que escapó de una secta. Este tipo de historias no suelen abundar en el catálogo de series y películas de Netflix, y es por eso que muchos le atribuyen la obtención de más de 70 millones de horas reproducidas en la primera semana de su estreno.
Con un total de 8 capítulos en total, la serie se destaca entre las historias de suspenso psicológico, rozando el género de terror y dandole a los suscriptores un giro completamente inesperado al final de su relato. Con Emily Deschanel a la cabeza, reconocida actriz que supo protagonizar Bones, la oferta ocupó el primer puesto de la oferta más vista del catálogo de series y películas en más de 50 países.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces se convirtió en una de las historias de suspenso psicológico más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El diablo en Ohio
De acuerdo lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta revolucionaria serie de 8 capítulos, El diablo en Ohio centra su historia en: “Sergio no ha dicho una sola palabra desde que asesinó a sus padres hace seis años. Ahora, una psiquiatra busca descubrir lo que sucedió llevando a cabo una retorcida investigación”.
Esta serie no solo se basa en una novela, sino también en hechos reales, una particularidad irresistible para los amantes del suspenso de Netflix.
Reparto de El diablo en Ohio, serie de Netflix
- Emily Deschanel como la Dra. Suzanne Mathis: psiquiatra de hospital
- Sam Jaeger como Peter
- Gerardo Celasco como Detective López
- Madeleine Arthur como Mae
- Xaria Dotson como Jules Mathis: la hija de 15 años de Suzanne
- Alisha Newton como Helen
- Naomi Tan como Dani
- Djouliet Amara como Tatiana
- Jason Sakaki como Isaac
Dónde ver la serie El diablo en Ohio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: El diablo en Ohio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Devil in Ohio se puede ver en Netflix.
- España: El diablo en Ohio se puede ver en Netflix.