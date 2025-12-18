Tom Hanks es un éxito con la mejor película de espíritu navideño

Cuando un joven dudoso emprende un extraordinario viaje en tren al Polo Norte, se embarca en un viaje de autodescubrimiento que le muestra que la maravilla de la vida nunca se desvanece para aquellos que creen.

La noche de Nochebuena es mágica. Los niños desean conocer a Santa Claus y viajar al Polo Norte. El expreso polar es la ficción, va más allá de la realidad. Es una Nochebuena especial y un niño espera, impaciente, que Santa Claus entre por su ventana. No será él el que lo visite, sino El expreso polar.

HBO Max: de qué trata la película El expreso polar

En Nochebuena, un niño espera la llegada del trineo de Santa Claus junto a su ventana. A medianoche, sin embargo, aparece un reluciente tren negro con destino al Polo Norte.

expreso1 Magia de Nochebuena. Tom Hans es protagonista de la excelente película navideña, El expreso polar.

Es Nochebuena, y un niño está acostado, despierto en su habitación, atento por si oye a Santa Claus. De repente, un reluciente tren frena justo delante de su casa y el revisor le invita a un viaje que va más allá de la imaginación: está a punto de subir montañas, cruzar campos de hielo y llegar el Polo Norte para conocer a Santa Claus. ¡Es El expreso polar!

HBO Max: reparto de la película El expreso polar

Tom Hanks

Leslie Zemeckis

Eddie Deezen

Nona Gaye

Peter Scolari

Tráiler de la película El expreso polar