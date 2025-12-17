Nicole Kidman arrasa con la exitosa película muy subida de tono

El doctor Bill Harford y su esposa Alice (Tom Cruise y Nicole Kidman) son una feliz y políticamente correcta pareja de la clase media-alta de Nueva York.

Pero una noche la paz hogareña se rompe cuando durante una discusión sobre la fidelidad de pareja (con marihuana de por medio), Alice confiesa que estuvo a punto de renunciar a todo por solo una noche de sexo con un marinero que conoció durante las vacaciones del año anterior.

A esa revelación se le suma un sueño en donde ella mantiene relaciones sexuales con ese y otros hombres frente a los ojos de su marido, con la única intención de herirlo y humillarlo.

HBO Max: de qué trata la película Ojos bien cerrados

La reseña de la película Ojos bien cerrados cuenta que William Harford es médico. Tiene éxito en su trabajo, una hermosa mujer y una hija que le adora.

ojos Nicole Kidman y Tom Cruise. Son la pareja central de la película Ojos bien cerrados.

Aunque parece que todo marcha sobre ruedas, Alice le confiesa a su marido que ha estado a punto de separarse de él por otro hombre.

El lugar: una fiesta en la que las fantasías eróticas vuelan libremente entre los asistentes. A partir de ese momento, William conoce un mundo desconocido para él. Se une a una “secta” en la que la única norma es dejar volar la imaginación…

HBO Max: reparto de la película Ojos bien cerrados

Tom Cruise

Nicole Kidman

Sydney Pollack

Marie Richardson

Leelee Sobieski

Tráiler de la película Ojos bien cerrados