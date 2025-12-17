Nicole Kidman arrasa con la exitosa película muy subida de tono

Nicole Kidman sorprende con esta espectacular cinta que dio mucho que hablar por sus escenas y argumento subido de tono. HBO Max tiene en su catálogo la excelente película con Nicole Kidman y Tom Cruise, se trata de Ojos bien cerrados.
Un médico exitoso, con una vida tranquila, se embarca en una angustiosa odisea de descubrimiento sexual, después de que su esposa le revela un doloroso secreto.
Invitado a una congregación dedicada al hedonismo y al placer sin límites, un mundo dominado por el erotismo se abre ante él.
El doctor Bill Harford y su esposa Alice (Tom Cruise y Nicole Kidman) son una feliz y políticamente correcta pareja de la clase media-alta de Nueva York.
Pero una noche la paz hogareña se rompe cuando durante una discusión sobre la fidelidad de pareja (con marihuana de por medio), Alice confiesa que estuvo a punto de renunciar a todo por solo una noche de sexo con un marinero que conoció durante las vacaciones del año anterior.
A esa revelación se le suma un sueño en donde ella mantiene relaciones sexuales con ese y otros hombres frente a los ojos de su marido, con la única intención de herirlo y humillarlo.
HBO Max: de qué trata la película Ojos bien cerrados
La reseña de la película Ojos bien cerrados cuenta que William Harford es médico. Tiene éxito en su trabajo, una hermosa mujer y una hija que le adora.
Aunque parece que todo marcha sobre ruedas, Alice le confiesa a su marido que ha estado a punto de separarse de él por otro hombre.
El lugar: una fiesta en la que las fantasías eróticas vuelan libremente entre los asistentes. A partir de ese momento, William conoce un mundo desconocido para él. Se une a una “secta” en la que la única norma es dejar volar la imaginación…
HBO Max: reparto de la película Ojos bien cerrados
- Tom Cruise
- Nicole Kidman
- Sydney Pollack
- Marie Richardson
- Leelee Sobieski