Un thriller le sacó el puesto de la serie más vista a Pluribus

El ascenso de Pluribus no tiene precedentes, ya que alcanzó el título de la producción más vista en la historia del servicio en apenas siete episodios. Este drama psicológico de alto concepto, que presenta un mundo transformado por una "mente colmena" extraterrestre, incluso provocó colapsos temporales en la aplicación debido a la alta demanda de usuarios durante sus lanzamientos semanales. A pesar de este dominio técnico y de crítica, el flujo constante de nuevos contenidos en AppleTV+ ha generado un escenario de alta competencia donde los finales de temporada, como el de Down Cemetery Road, logran picos de visualización capaces de desafiar a los líderes consolidados del ranking.

La serie más vista

Pluribus El éxito de Pluribus es arrollador en Apple TV.

A pesar del ascenso momentáneo del thriller de Thompson, la competencia interna se mantiene sumamente reñida. El estreno de un nuevo episodio de Pluribus el 12 de diciembre, sumado a la expectativa por el gran final de temporada programado para el 26 de este mes, sugiere que el drama post-apocalíptico recuperará su trono de forma inminente.

Mientras tanto, otros títulos de peso como The Last Frontier comienzan a asomarse en los ránkings mundiales, evidenciando una guerra de audiencias sin cuartel dentro del servicio de streaming. Aunque la intriga criminal lidera actualmente las listas, la serie de Vince Gilligan sigue siendo la gran favorita para cerrar el ciclo anual como el mayor éxito comercial y crítico de la historia de la plataforma.