Desde su estreno a principios de noviembre, la serie de ciencia ficción Pluribus se había consolidado como un fenómeno imbatible, convirtiéndose oficialmente en la producción más vista en la historia de AppleTV+. La obra, creada por Vince Gilligan y protagonizada por Rhea Seehorn, logró superar los récords de audiencia de éxitos previos como Ted Lasso al alcanzar el puesto número uno en más de 100 países de manera simultánea.
Un thriller le sacó el puesto de la serie más vista a Pluribus
Un thriller de AppleTV+ destrona a la obra de Vince Gilligan tras semanas de liderazgo absoluto en la plataforma de streaming
Sin embargo, un nuevo thriller ha logrado romper esta hegemonía: Down Cemetery Road. Esta reciente incorporación al catálogo ha escalado hasta la primera posición tras el lanzamiento de su final de temporada el pasado 10 de diciembre, desplazando momentáneamente a la historia de Carol Sturka al segundo lugar en las métricas globales.
El impacto de Down Cemetery Road frente al éxito de Gilligan
El éxito de este thriller británico, que cuenta con las actuaciones estelares de Emma Thompson y Ruth Wilson, se debe en gran medida a la disponibilidad de sus ocho episodios completos para el formato de maratón. A diferencia de la serie de Gilligan, que aún tiene pendiente el cierre de su primera entrega de nueve capítulos, el público ha optado masivamente por la resolución de la intriga policial ambientada en Oxford. La trama ha capturado la atención internacional logrando lo que ninguna otra producción de AppleTV+ había conseguido durante el último mes: superar la popularidad de una historia que ostenta un impresionante 98% de aprobación en Rotten Tomatoes y que ha generado un fenómeno de culto inmediato.
El ascenso de Pluribus no tiene precedentes, ya que alcanzó el título de la producción más vista en la historia del servicio en apenas siete episodios. Este drama psicológico de alto concepto, que presenta un mundo transformado por una "mente colmena" extraterrestre, incluso provocó colapsos temporales en la aplicación debido a la alta demanda de usuarios durante sus lanzamientos semanales. A pesar de este dominio técnico y de crítica, el flujo constante de nuevos contenidos en AppleTV+ ha generado un escenario de alta competencia donde los finales de temporada, como el de Down Cemetery Road, logran picos de visualización capaces de desafiar a los líderes consolidados del ranking.
La serie más vista
A pesar del ascenso momentáneo del thriller de Thompson, la competencia interna se mantiene sumamente reñida. El estreno de un nuevo episodio de Pluribus el 12 de diciembre, sumado a la expectativa por el gran final de temporada programado para el 26 de este mes, sugiere que el drama post-apocalíptico recuperará su trono de forma inminente.
Mientras tanto, otros títulos de peso como The Last Frontier comienzan a asomarse en los ránkings mundiales, evidenciando una guerra de audiencias sin cuartel dentro del servicio de streaming. Aunque la intriga criminal lidera actualmente las listas, la serie de Vince Gilligan sigue siendo la gran favorita para cerrar el ciclo anual como el mayor éxito comercial y crítico de la historia de la plataforma.