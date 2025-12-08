El jugador de River que pasea por Disney mientras se define su futuro

También se lo vio en el Chase stadium el sábado donde el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final de la Major League Soccer y se consagró campeón nacional.

galoppo Giuliano Galoppo está de vacaciones en Estados Unidos con su mujer.

El mediocampista surgido de Banfield está muy cerca de seguir siendo jugador de River ya que la dirigencia del ´Millonario´ tomó la decisión de adquirir el 65% de la ficha del jugador por 3.2 millones de dólares. Además, el futbolista de 26 años firmará contrato hasta diciembre de 2028 y contará con una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares.

El DT de River, Marcelo Gallardo, considera a Galoppo una pieza indispensable en el armado de su equipo titular. En el primer semestre del año, el jugador fue de la partida en gran parte de los encuentros pero, a raíz de lesiones, empezó a perder terreno en la segunda etapa del año.