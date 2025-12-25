Los looks de la Scaloneta en Navidad: así celebraron los campeones

Alexis Mac Allister El número 20 de la Scaloneta festejó por partida doble.

De esta manera primero sopla las velas y luego brinda con su familia que se agrandó ya que junto a Ailén Cova tuvieron a Alaia, su bebé recién nacida.

La familia de Dibu Martínez eligió realizar la postal junto al árbol navideño con una ropa al tono. Además tuvieron a dos invitados de lujo: las dos mascotas se sumaron a la foto.

Dibu Martínez - Navidad en familia El arquero de la Scaloneta y una ropa muy navideña.

El Toro Lautaro Martínez se mostró junto a la mendocina Agustina Gandolfo quienes mostraron un look muy elegante combinados con el color negro. En otra de las fotos compartieron el momento cuando abrían los regalos junto a sus dos niños.

Lautaro Martínez La carta goleadora de la Scaloneta la mandó al fondo del arco con un estilo impecable.

Nicolás Tagliafico, lateral del Olympique de Lyon, publicó su foto navideña junto a Carolina Calvagni, rodeado de palmeras.

Nicolás Tagliafico El lateral izquierdo de la Scaloneta junto a su mujer.

Paulo Dybala vivió una Navidad más que especial porque está esperando un bebé junto a Oriana Sabatini mientras los rumores de Boca suenan más fuerte que nunca.

Paulo Dybala El jugador de la Roma y su última Navidad "de a dos".

El futbolista de la Roma escribió junto a la foto un sentido mensaje: "¡Feliz Navidad a todos! Nosotros disfrutando la última de a dos".

Cristian Romero, uno de los estandares centrales de la Selección argentina, compartió una imagen con su esposa Karen Cavaller y sus hijos Valentino y Lucy, además se coló la mascota de la familia.

Cristian Romero La Scaloneta tiene las defensas altas con el Cuti.

Leandro Paredes, el mejor mediocampista del fútbol argentino, compartió junto a su mujer Camila Galante y sus tres hijos Victoria, Giovanni y Lautaro.

Leandro Paredes Leandro Paredes, un miembro fundamental de la Scaloneta, sea del inicio o ingresando del banco de suplentes.

Lionel Messi y Antonela Roncuzzo, por el momento, no habían compartido fotos de su celebraciones, pero seguro levantaron en alto sus copas para desear: ¡Feliz Navidad! ¡Y vamos por la cuarta!".