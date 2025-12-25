Si hay algo que no les falta a los jugadores del combinado nacional es buen gusto para las pilchas y así lo demostraron en las celebraciones navideñas. Y sí: los campeones del mundo también son los campeones del outfit.
Los looks de la Scaloneta en Navidad: así celebraron los campeones
Alexis Mac Allister desde hace 27 años que celebra por partida doble porque nació el 24 de diciembre de 1998, por lo tanto, festeja Navidad y su cumpleaños.
De esta manera primero sopla las velas y luego brinda con su familia que se agrandó ya que junto a Ailén Cova tuvieron a Alaia, su bebé recién nacida.
La familia de Dibu Martínez eligió realizar la postal junto al árbol navideño con una ropa al tono. Además tuvieron a dos invitados de lujo: las dos mascotas se sumaron a la foto.
El Toro Lautaro Martínez se mostró junto a la mendocina Agustina Gandolfo quienes mostraron un look muy elegante combinados con el color negro. En otra de las fotos compartieron el momento cuando abrían los regalos junto a sus dos niños.
Nicolás Tagliafico, lateral del Olympique de Lyon, publicó su foto navideña junto a Carolina Calvagni, rodeado de palmeras.
Paulo Dybala vivió una Navidad más que especial porque está esperando un bebé junto a Oriana Sabatini mientras los rumores de Boca suenan más fuerte que nunca.
El futbolista de la Roma escribió junto a la foto un sentido mensaje: "¡Feliz Navidad a todos! Nosotros disfrutando la última de a dos".
Cristian Romero, uno de los estandares centrales de la Selección argentina, compartió una imagen con su esposa Karen Cavaller y sus hijos Valentino y Lucy, además se coló la mascota de la familia.
Leandro Paredes, el mejor mediocampista del fútbol argentino, compartió junto a su mujer Camila Galante y sus tres hijos Victoria, Giovanni y Lautaro.
Lionel Messi y Antonela Roncuzzo, por el momento, no habían compartido fotos de su celebraciones, pero seguro levantaron en alto sus copas para desear: ¡Feliz Navidad! ¡Y vamos por la cuarta!".