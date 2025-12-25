Inicio Ovación Fútbol Scaloneta
Unas pinturitas

Los looks de la Scaloneta en Navidad: así celebraron los campeones

La Scaloneta celebró la Navidad y demostró que, además de campeones del mundo, es la selección más fachera

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Scaloneta festejó la Navidad con outfits del máximo nivel.

La Scaloneta festejó la Navidad con outfits del máximo nivel.

El 24 de diciembre de 2022 los argentinos levantaron sus copas al cielo y entre los deseos de feliz Navidad también celebraron que hace menos de una semana la Selección argentina se había consagrado campeona del mundo. Ya pasaron tres años, las expectativas de cara al Mundial 2026 son las mismas y la Scaloneta lo festejó con gran estilo.

Si hay algo que no les falta a los jugadores del combinado nacional es buen gusto para las pilchas y así lo demostraron en las celebraciones navideñas. Y sí: los campeones del mundo también son los campeones del outfit.

Los looks de la Scaloneta en Navidad: así celebraron los campeones

Alexis Mac Allister desde hace 27 años que celebra por partida doble porque nació el 24 de diciembre de 1998, por lo tanto, festeja Navidad y su cumpleaños.

Alexis Mac Allister
El n&uacute;mero 20 de la Scaloneta festej&oacute; por partida doble.

El número 20 de la Scaloneta festejó por partida doble.

De esta manera primero sopla las velas y luego brinda con su familia que se agrandó ya que junto a Ailén Cova tuvieron a Alaia, su bebé recién nacida.

La familia de Dibu Martínez eligió realizar la postal junto al árbol navideño con una ropa al tono. Además tuvieron a dos invitados de lujo: las dos mascotas se sumaron a la foto.

Dibu Martínez - Navidad en familia
El arquero de la Scaloneta y una ropa muy navide&ntilde;a.

El arquero de la Scaloneta y una ropa muy navideña.

El Toro Lautaro Martínez se mostró junto a la mendocina Agustina Gandolfo quienes mostraron un look muy elegante combinados con el color negro. En otra de las fotos compartieron el momento cuando abrían los regalos junto a sus dos niños.

Lautaro Martínez
La carta goleadora de la Scaloneta la mand&oacute; al fondo del arco con un estilo impecable.

La carta goleadora de la Scaloneta la mandó al fondo del arco con un estilo impecable.

Nicolás Tagliafico, lateral del Olympique de Lyon, publicó su foto navideña junto a Carolina Calvagni, rodeado de palmeras.

Nicolás Tagliafico
El lateral izquierdo de la Scaloneta junto a su mujer.

El lateral izquierdo de la Scaloneta junto a su mujer.

Paulo Dybala vivió una Navidad más que especial porque está esperando un bebé junto a Oriana Sabatini mientras los rumores de Boca suenan más fuerte que nunca.

Paulo Dybala
El jugador de la Roma y su &uacute;ltima Navidad "de a dos".

El jugador de la Roma y su última Navidad "de a dos".

El futbolista de la Roma escribió junto a la foto un sentido mensaje: "¡Feliz Navidad a todos! Nosotros disfrutando la última de a dos".

Cristian Romero, uno de los estandares centrales de la Selección argentina, compartió una imagen con su esposa Karen Cavaller y sus hijos Valentino y Lucy, además se coló la mascota de la familia.

Cristian Romero
La Scaloneta tiene las defensas altas con el Cuti.

La Scaloneta tiene las defensas altas con el Cuti.

Leandro Paredes, el mejor mediocampista del fútbol argentino, compartió junto a su mujer Camila Galante y sus tres hijos Victoria, Giovanni y Lautaro.

Leandro Paredes
Leandro Paredes, un miembro fundamental de la Scaloneta, sea del inicio o ingresando del banco de suplentes.

Leandro Paredes, un miembro fundamental de la Scaloneta, sea del inicio o ingresando del banco de suplentes.

Lionel Messi y Antonela Roncuzzo, por el momento, no habían compartido fotos de su celebraciones, pero seguro levantaron en alto sus copas para desear: ¡Feliz Navidad! ¡Y vamos por la cuarta!".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas