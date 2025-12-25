Se disfrazó de Papá Noel, fue a la casa de su ex y desató una violenta masacre

Ante la inesperada balacera, la familia, integrada por adultos, jóvenes y niños, intentaron escaparse o esconderse. De 25 integrantes, fueron 16 quienes lo lograron. Como si fuese poco, el hombre prendió fuego la vivienda luego de los crímenes.

Las víctimas fueron: Alice Sotomayor Ortega (70), Joseph S. Ortega (79), Sylvia Ortega Pardo (43), Charles Ortega (50), Cheri Lynn Ortega (45), James Ortega (52), Teresa Ortega (52), Alicia Ortega Ortiz (46) y Michael Andre Ortiz (17).

asesino, navidad Bruce Jeffrey Pardo, el asesino.

Con el correr de las horas, los investigadores se dieron cuenta de que Papá Noel conocía tanto a la casa como a todos los presentes: se trataba de Bruce Jeffrey Pardo, un ingeniero de 45 años que era la expareja de Sylvia Ortega, una de las víctimas.

Pardo sabía que su exesposa pasaría la Navidad con su familia y planificó el ataque durante semanas. Alquiló el traje de Papá Noel, juntó armas, más de 200 balas y armó un dispositivo incendiario casero.

El motivo de la masacre

El divorcio había sido conflictivo, pero detrás había mucho más que eso. Pardo atravesaba una situación límite: había perdido el trabajo, tenía deudas importantes y debía afrontar pagos económicos tras la separación.

La madrugada del 25 de diciembre el caso terminó cerrándose, ya que Pardo, quien según su familia estaba lleno de ira y resentimiento, fue encontrado con un disparo en la cabeza en la casa de su hermano.