El menú para Navidad aumentó hasta 44%, según reveló un estudio

Cena navideña Cena de Navidad. Carne, gaseosas y pan dulce fue lo que más aumentó según un estudio privado.

Los costos del menú para Navidad

El menú económico en 2025 tiene un costo de $98.266 e incluye lechón como plato principal, gaseosa cola de tercera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre consiste en 1,5 kilo de helado de pote, mientras que la mesa dulce y el brindis contemplan un pan dulce, un budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní, ananá fizz y sidra.

Dentro de esta categoría, los mayores aumentos se registraron en el pan dulce con frutas (44%), el budín sin frutas (27%) y el espumante de ananá (25%). En contraste, algunos productos mostraron variaciones menores o incluso retrocesos, como el helado de pote (-24%), la sidra (-3%) y la ensalada de papa y huevo (4%).

El menú intermedio alcanza en 2025 un total de $196.599 y está compuesto por asado del centro, gaseosa cola de primera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre es un kilo de helado artesanal y la mesa dulce incluye pan dulce con frutos secos, budín con chips de chocolate, garrapiñada de maní, turrón de almendras, espumante de fresa y champagne.

“El pan dulce con frutos secos se ve especialmente afectado por la suba de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyos precios están directamente influenciados por el tipo de cambio y la inflación internacional de alimentos”, señaló Di Pace.

En esta categoría, los mayores aumentos correspondieron a la gaseosa cola de primera marca (58%), el asado del centro (46%) y el pan dulce con frutos secos (42%). En cambio, las subas más moderadas se dieron en la ensalada de papa y huevo (4%), el vino tinto clásico (10%) y el champagne extra brut (15%).

Por último, el menú premium asciende a $314.768 e incluye peceto entero premium como plato principal, gaseosa cola de primera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre es un kilo de helado artesanal y la mesa dulce contempla pan dulce con frutos secos y frutas de panadería, stollen alemán, torta de frutos secos, turrón español blando de yema con maní, sidra premium y champagne premium.

cena navideña.jpg La cena de Navidad es un clásico. Fuerte variación en los precios.

En este segmento, los mayores incrementos se registraron en el peceto entero premium (62%), la gaseosa cola de primera marca (58%) y el champagne de primera marca (56%). Las subas más moderadas correspondieron a la torta de frutos secos (7%) y al vino cabernet sauvignon (9%).

En la comparación interanual, la cena económica pasó de $87.127 en 2024 a $98.266 en 2025, con un aumento del 13%; la cena intermedia se incrementó de $141.770 a $196.599, con una suba del 39%; y la cena premium saltó de $218.651 a $314.768, lo que representa un alza del 44%, concluyó el informe elaborado por Focus Market.

Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y consultora Focus Market.