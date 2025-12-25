El menú para Navidad aumentó hasta 44%, según reveló un estudio

El tradicional menú de Navidad para la celebración familiar registró este año un aumento interanual de hasta el 44%, con subas más marcadas en los rubros carne, gaseosas y pan dulce, según un estudio privado que analizó distintitas opciones de consumo.
La consultora Focus Market analizó la evolución de precios de los productos que integran un menú navideño para cuatro personas y los clasificó en tres categorías: económico, intermedio y premium, cada una compuesta por plato principal, postre, mesa dulce y brindis.
“Los incrementos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, categorías atravesadas por presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.
Los costos del menú para Navidad
- El menú económico en 2025 tiene un costo de $98.266 e incluye lechón como plato principal, gaseosa cola de tercera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre consiste en 1,5 kilo de helado de pote, mientras que la mesa dulce y el brindis contemplan un pan dulce, un budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní, ananá fizz y sidra.
Dentro de esta categoría, los mayores aumentos se registraron en el pan dulce con frutas (44%), el budín sin frutas (27%) y el espumante de ananá (25%). En contraste, algunos productos mostraron variaciones menores o incluso retrocesos, como el helado de pote (-24%), la sidra (-3%) y la ensalada de papa y huevo (4%).
- El menú intermedio alcanza en 2025 un total de $196.599 y está compuesto por asado del centro, gaseosa cola de primera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre es un kilo de helado artesanal y la mesa dulce incluye pan dulce con frutos secos, budín con chips de chocolate, garrapiñada de maní, turrón de almendras, espumante de fresa y champagne.
“El pan dulce con frutos secos se ve especialmente afectado por la suba de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyos precios están directamente influenciados por el tipo de cambio y la inflación internacional de alimentos”, señaló Di Pace.
En esta categoría, los mayores aumentos correspondieron a la gaseosa cola de primera marca (58%), el asado del centro (46%) y el pan dulce con frutos secos (42%). En cambio, las subas más moderadas se dieron en la ensalada de papa y huevo (4%), el vino tinto clásico (10%) y el champagne extra brut (15%).
- Por último, el menú premium asciende a $314.768 e incluye peceto entero premium como plato principal, gaseosa cola de primera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre es un kilo de helado artesanal y la mesa dulce contempla pan dulce con frutos secos y frutas de panadería, stollen alemán, torta de frutos secos, turrón español blando de yema con maní, sidra premium y champagne premium.
En este segmento, los mayores incrementos se registraron en el peceto entero premium (62%), la gaseosa cola de primera marca (58%) y el champagne de primera marca (56%). Las subas más moderadas correspondieron a la torta de frutos secos (7%) y al vino cabernet sauvignon (9%).
En la comparación interanual, la cena económica pasó de $87.127 en 2024 a $98.266 en 2025, con un aumento del 13%; la cena intermedia se incrementó de $141.770 a $196.599, con una suba del 39%; y la cena premium saltó de $218.651 a $314.768, lo que representa un alza del 44%, concluyó el informe elaborado por Focus Market.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y consultora Focus Market.