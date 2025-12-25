Tragedia en Navidad: un hombre lucha por su vida tras dispararse por accidente

Hasta el momento, no se informó el estado de salud actual del herido, pero se encuentra bajo atención médica especializada y espera por un milagro de Navidad para vivir.

Como no puede ser de otra manera, un nuevo caso de este tipo vuelve a resaltar el enorme peligro que representa la manipulación de armas de fuego, especialmente en contextos como este.

San Rafael: dos muertos en un violento accidente vial

En las primeras horas de la Navidad, la tragedia enlutó a San Rafael. Dos personas murieron en un accidente vial ocurrido en la localidad de Real del Padre.

Según la información del Ministerio de Seguridad, las víctimas eran dos hombres -hasta el momento no identificados- que cerca de las 8 circulaban en un auto Peugeot 408 por ruta provincial 171, en San Rafael.

Cuando estaban a 150 metros del cruce con calle Los Brasileros, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la banquina oeste.

Producto del accidente, el habitáculo del vehículo quedó destrozado y sus ocupantes perdieron la vida en el acto.