Tragedia en Navidad: un hombre lucha por su vida tras dispararse por accidente

La Navidad comenzó con una tragedia en el norte del país, ya que, minutos después de la medianoche, una persona sufrió un disparo accidental mientras manipulaba un arma de fuego. Actualmente, se encuentra internado y está luchando por su vida.
El hecho ocurrió en la localidad de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta. El hombre que disparó por accidente, de 40 años de edad, tiene una lesión de grave consideración.
Un hombre se disparó por accidente en plena celebración de Navidad
Según informó Rubén Lerma, el hecho ocurrió por una "mala maniobra con un arma", lo que provocó que "se le escapara un tiro" en plena cena familiar de Navidad. Por este motivo, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo de la mencionada provincia.
Hasta el momento, no se informó el estado de salud actual del herido, pero se encuentra bajo atención médica especializada y espera por un milagro de Navidad para vivir.
Como no puede ser de otra manera, un nuevo caso de este tipo vuelve a resaltar el enorme peligro que representa la manipulación de armas de fuego, especialmente en contextos como este.
San Rafael: dos muertos en un violento accidente vial
En las primeras horas de la Navidad, la tragedia enlutó a San Rafael. Dos personas murieron en un accidente vial ocurrido en la localidad de Real del Padre.
Según la información del Ministerio de Seguridad, las víctimas eran dos hombres -hasta el momento no identificados- que cerca de las 8 circulaban en un auto Peugeot 408 por ruta provincial 171, en San Rafael.
Cuando estaban a 150 metros del cruce con calle Los Brasileros, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la banquina oeste.
Producto del accidente, el habitáculo del vehículo quedó destrozado y sus ocupantes perdieron la vida en el acto.