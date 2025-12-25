Enzo Pérez, Ignacio Malcorra y cuatro más: las figuras que quedarán libres el 31 de diciembre

El director deportivo del Bicho, Racúl Sanzotti, en diálogo con DSports Radio, expresó: "Nos gusta, quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros, estamos charlando. No pasa tanto por lo económico, va más por lo deportivo, por lo que queremos pelear".

Ignacio Malcorra

Malcorra se está alejando de Rosario Central y en el peor de los términos. Aunque desde el club aseguran que presentaron una oferta de renovación superadora, su representante Sergio Levinton negó absolutamente todo causando conmoción en el Canalla: "Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho".

Malcorra.jpg Malcorra no continuará en Central.

En declaraciones con Radio La Red el representante continuó: "Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir su imagen con la verdad. Y la verdad es que nadie del club lo llamó para poder sentarse a conversar de una posible renovación y menos conmigo".

"Ahora, si hablaron con alguien equivocado, no te lo puedo decir. A él lo deberían haber llamado", concluyó.

Sergio Romero

Otro de los jugadores que tuvieron un pasado deportivo de élite es Sergio Romero, aunque sus últimas experiencias no fueron lo que esperaba. Llegó a Boca en medio de polémicas porque no regresó a Racing, club que lo vio crecer, y se fue por la puerta chica al pelearse con los plateístas luego de caer en un Superclásico.

Su llegada a Argentinos Juniors para reemplazar al Ruso Rodríguez (sufrió una lesión) fue una buena noticia ya que volvió a los tres palos luego de ser marginado, sin embargo las cosas no sucedieron como él esperaba.

Sergio Romero Chiquito no reaccionó bien en el primer gol frente a la Lepra.

El Bicho cayó en la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia y Romero tuvo responsabilidad en el primer gol y, como si fuera poco, en los penales (siendo un "especialista") no atajó ninguno.

Frank Fabra

El colombiano llegó a Boca a principios de 2016 procedente de Independiente Medellín y rapidamente se ganó la titularidad. En total disputó 244 partidos, convirtió 14 goles y realizó 31 asistencias. Además sus estadísticas indican que ganó ocho títulos con el Xeneize.

Frank-Fabra-Tatiana-Gómez-1.jpg Al igual que Enzo Pérez el colombiano se va multicampeón de Boca.

No obstante, el 2025 representó el declive de su paso por el club de la Ribera. Apenas disputó 203 minutos repartidos en cuatro partidos: dos por Copa Argentina (ante Argentinos de Monte Maíz y Atlético Tucumán donde Boca quedó eliminado) y dos por el Torneo Apertura (frente a Argentinos Juniors y Racing).

Todo indica que su futuro está en Colombia.

Como Enzo Pérez, dos jugadores de Racing quedarán libres

La Academia también tiene a dos de sus figuras que se marcharán libres el 31 de diciembre: Luciano Vietto y Gabriel Arias. Mientras que el delantero no se mostró conforme con su salida del club y declaró: "Fue sorpresivo de la manera que se dio. Me avisaron de un momento a otro, cuesta un poco procesarlo".

"La idea era continuar, vine a Racing para quedarme muchos años y terminar mi carrera acá", detalló, situación que no sucederá.

Por su lado, la salida del arquero chileno fue más armoniosa. En el último tiempo perdió el puesto con Facundo Cambeses, pero el experimentado jugador se lo tomó con tranquilidad y entendió que su rol era el de acompañarlo para que lograra su máximo potencial.

Es así que logró despedirse de la hinchada (aunque no jugando ya que le manifestó a Gustavo Costas que no era necesario su ingreso) y ahora suena en la Universidad de Chile.