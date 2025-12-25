El mendocino ex Godoy Cruz que tiene nuevo club y busca destacarse en México

Un ex volante de Godoy Cruz busca destacarse en México tras su paso por el Tijuana de ese país. Se trata del delantero Ezequiel Bullaude, quien es nuevo refuerzo de Santos Laguna.
Un ex jugador de Godoy Cruz busca destacarse en México tras su paso por el Tijuana de ese país
Un ex volante de Godoy Cruz busca destacarse en México tras su paso por el Tijuana de ese país. Se trata del delantero Ezequiel Bullaude, quien es nuevo refuerzo de Santos Laguna.
El ex Boca jugará a préstamo por un año y con opción de compra en su nuevo club, en busca de tener continuidad, algo que no consiguió en los últimos tiempos.
Bullaude había llegado al Club Tijuana con la intención de relanzar su carrera tras su salida de Boca, pero su etapa en Xolos no fue como esperaba.
El mediocampista disputó apenas nueve partidos en el Torneo Apertura 2025, convirtió dos goles y acumuló poco más de 100 minutos en cancha. Su última participación con el primer equipo fue el 8 de noviembre, cuando ingresó 12 minutos ante Atlas, y luego incluso sumó rodaje en la Sub 21.
Bullaude, que se inició en Godoy Cruz, la rompió en ese equipo, dio el salto a Europa, donde jugó en Feyenoord y también en Fortuna Sittard. En 2023, incluso, fue campeón de la Eredivisie con el equipo de Róterdam, uno de los hitos más importantes de su carrera.
Luego el ex Tomba nacido hace 25 años en Maipú, llegó a Boca como una apuesta fuerte para la Copa Libertadores 2023. Sin embargo, nunca se consolidó. Llegó a préstamo, debutó recién en septiembre y terminó su ciclo con 20 partidos, un gol y una asistencia. La opción de compra, cercana a los 10 millones de dólares, no fue ejecutada y el volante regresó al fútbol internacional.