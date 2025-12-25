El mendocino ex Godoy Cruz que tiene nuevo club y busca destacarse en México

Bullaude no tuvo continuidad en Tijuana de México

El mediocampista disputó apenas nueve partidos en el Torneo Apertura 2025, convirtió dos goles y acumuló poco más de 100 minutos en cancha. Su última participación con el primer equipo fue el 8 de noviembre, cuando ingresó 12 minutos ante Atlas, y luego incluso sumó rodaje en la Sub 21.

Bullaude, que se inició en Godoy Cruz, la rompió en ese equipo, dio el salto a Europa, donde jugó en Feyenoord y también en Fortuna Sittard. En 2023, incluso, fue campeón de la Eredivisie con el equipo de Róterdam, uno de los hitos más importantes de su carrera.

bullaude-1 Bullaude viene de jugar en Tijuana de México.

Luego el ex Tomba nacido hace 25 años en Maipú, llegó a Boca como una apuesta fuerte para la Copa Libertadores 2023. Sin embargo, nunca se consolidó. Llegó a préstamo, debutó recién en septiembre y terminó su ciclo con 20 partidos, un gol y una asistencia. La opción de compra, cercana a los 10 millones de dólares, no fue ejecutada y el volante regresó al fútbol internacional.