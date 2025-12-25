La dura acusación que recibió Cuti Romero tras su expulsión en la caída del Tottenham ante Liverpool

Así el campeón del mundo afronta no solo una acusación por “conducta agresiva”, sino que también se lo culpa por haber entorpecido el normal desarrollo del juego al haber demorado su salida de la cancha.

cuti-romero-expulsion El Cuti Romero sufriría una dura sanción.

El defensor ya debe cumplir una fecha de suspensión automática este domingo, cuando el Tottenham reciba al Crystal Palace. De rodas maneras la sanción podría ser aún más dura si prosperan los cargos adicionales. El jugador tiene tiempo hasta el 2 de enero para presentar un descargo.

Cómo fue la expulsión del Cuti Romero

La situación fue tensa en los minutos finales del partido. Romero vio la tarjeta roja a los 48' del complemento dejando a su equipo con nueve jugadores, ya que su compañero Xavi Simons también había sido expulsado en el minuto 33.

Ttras un cruce con Ibrahima Konaté, Romero fue expulsado por el árbitro John Brooks. El defensor intentó reincorporarse tras una falta, impactando su pierna izquierda en el pecho del rival. Brooks percibió la jugada como una agresión intencional y expulsó al argentino