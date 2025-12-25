La dura acusación que recibió Cuti Romero tras su expulsión en la caída del Tottenham ante Liverpool

El defensor campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 Cristian Cuti Romero sufriría una dura sanción tras la expulsión que tuvo el último fin de semana en la caída del Tottenham por 2-1 ante el Liverpool de Alexis Mac Allister, por la Premier League.
La Federación Inglesa de Fútbol acusó de manera formal al Cuti Romero. Debido a los duros términos que constan en el documento, el defensor podría recibir un castigo mayor al que se pensaba en un principio.
“Se consideró que (Romero) actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del partido después de ser expulsado en el minuto 93″, se puede leer en el comunicado de la FA.
Así el campeón del mundo afronta no solo una acusación por “conducta agresiva”, sino que también se lo culpa por haber entorpecido el normal desarrollo del juego al haber demorado su salida de la cancha.
El defensor ya debe cumplir una fecha de suspensión automática este domingo, cuando el Tottenham reciba al Crystal Palace. De rodas maneras la sanción podría ser aún más dura si prosperan los cargos adicionales. El jugador tiene tiempo hasta el 2 de enero para presentar un descargo.
Cómo fue la expulsión del Cuti Romero
La situación fue tensa en los minutos finales del partido. Romero vio la tarjeta roja a los 48' del complemento dejando a su equipo con nueve jugadores, ya que su compañero Xavi Simons también había sido expulsado en el minuto 33.
Ttras un cruce con Ibrahima Konaté, Romero fue expulsado por el árbitro John Brooks. El defensor intentó reincorporarse tras una falta, impactando su pierna izquierda en el pecho del rival. Brooks percibió la jugada como una agresión intencional y expulsó al argentino