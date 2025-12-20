VIDEO: Qué hizo el Cuti Romero para ser expulsado en el duelo de campeones del mundo con Alexis Mac Allister

En Londres, los Reds ganaron con tantos del sueco Alexander Isak y el francés Hugo Ekitike, mientras que el descuento local lo marcó el brasileño Richarlison.

Cristian Romero fue titular, terminó expulsado a los 93' y perdió el duelo de campeones del mundo con Alexis Mac Allister, titular en Liverpool y amonestado en el cierre del encuentro.