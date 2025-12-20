VIDEO: Qué hizo el Cuti Romero para ser expulsado en el duelo de campeones del mundo con Alexis Mac Allister

Cuti Romero fue expulsado en los minutos finales y no pudo evitar la derrota del Tottenham ante Liverpool por la fecha 17 de la Premier League.
En Londres, los Reds ganaron con tantos del sueco Alexander Isak y el francés Hugo Ekitike, mientras que el descuento local lo marcó el brasileño Richarlison.
Cristian Romero fue titular, terminó expulsado a los 93' y perdió el duelo de campeones del mundo con Alexis Mac Allister, titular en Liverpool y amonestado en el cierre del encuentro.
Tras la fecha 17 Liverpool escaló al 5to puesto de la Premier con 29 puntos y Tottenham está 13ro. con 22 unidades.