La cama con dosel está de vuelta y dejó de ser un guiño nostálgico de los '90. Regresa como tendencia de decoración reinterpretada con la presencia de estructuras esculturales, telas nobles y líneas depuradas.
Arquitectura y decoración: regresa una tendencia noventera en dormitorios
La cama con dosel retorna en versión renovada. trucos para que funcione en casas modernas
Los especialistas en arquitectura y decoración sugieren actualizar la pieza base antes que copiar modelos antiguos, de modo tal que el dosel aporte presencia sin convertir el cuarto en un museo.
Cómo debe usarse el dosel en dormitorios
Una de las claves es elegir una base moderna y actual, de tacto suave para estar al día con las tendencias en dormitorios. Como explica Heather French, cofundadora de French & French Interiors: “Poner una estructura completamente tapizada en lugar de los clásicos postes de metal o madera es muy buena opción”.
Otra forma de actualizar la estética es quedarse con la estructura y evitar excesos. En palabras de Christine Carney, directora de diseño de Blackberry Farm Design: “Las camas con dosel modernas se tratan de sugerencias más que de excesos: líneas limpias y arquitectónicas que trazan el elegante contorno de un dosel tradicional, sin cortinas ni adornos”.
Si se opta por un gesto más cálido sin sobrecarga, hay que ir por los paneles laterales de tejidos ligeros. Peter Dunham, fundador de Peter Dunham & Associates, sugiere telas sutiles: “Creará una experiencia acogedora pero no empalagosa”. La idea es sumar textura y confort sin recargar la escena del dormitorio.
No hay que tenerle miedo a las mezclas.“Nos encanta combinar estampados pequeños, como rayas, con colores lisos y superponer materiales contrastantes. El lino y el terciopelo son una combinación exquisita”, apuntó French.
Dosel en el dormitorio: opciones ligeras para la decoración
Otra alternativa es el medio dosel. Esta opción sigue ofreciendo la sensación envolvente sin cierre total de la cama. La fundadora Barrie Benson, de Barrie Benson Interior Design, resume el enfoque práctico: “Si bien a nuestros clientes les encanta la sensación de bienestar que brinda una cama con dosel, también diseñamos pensando en el deseo de un espacio más abierto y diáfano, centrando la estructura en el cabecero y con cortinas sueltas en los extremos”.
En síntesis, la vuelta de la cama con dosel invita a reinterpretarla: menos fábula decorativa y más pieza de diseño. Con una estructura actual, tejidos elegidos y dosis controladas de estampado, el dosel puede transformarse en el protagonista del dormitorio sin perder aire contemporáneo ni calidez.