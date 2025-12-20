Arquitectura y decoración: regresa una tendencia noventera en dormitorios

Otra forma de actualizar la estética es quedarse con la estructura y evitar excesos. En palabras de Christine Carney, directora de diseño de Blackberry Farm Design: “Las camas con dosel modernas se tratan de sugerencias más que de excesos: líneas limpias y arquitectónicas que trazan el elegante contorno de un dosel tradicional, sin cortinas ni adornos”.

Arquitectura y decoración cama con dosel 2

Si se opta por un gesto más cálido sin sobrecarga, hay que ir por los paneles laterales de tejidos ligeros. Peter Dunham, fundador de Peter Dunham & Associates, sugiere telas sutiles: “Creará una experiencia acogedora pero no empalagosa”. La idea es sumar textura y confort sin recargar la escena del dormitorio.

No hay que tenerle miedo a las mezclas.“Nos encanta combinar estampados pequeños, como rayas, con colores lisos y superponer materiales contrastantes. El lino y el terciopelo son una combinación exquisita”, apuntó French.

Arquitectura y decoración cama con dosel

Dosel en el dormitorio: opciones ligeras para la decoración

Otra alternativa es el medio dosel. Esta opción sigue ofreciendo la sensación envolvente sin cierre total de la cama. La fundadora Barrie Benson, de Barrie Benson Interior Design, resume el enfoque práctico: “Si bien a nuestros clientes les encanta la sensación de bienestar que brinda una cama con dosel, también diseñamos pensando en el deseo de un espacio más abierto y diáfano, centrando la estructura en el cabecero y con cortinas sueltas en los extremos”.

En síntesis, la vuelta de la cama con dosel invita a reinterpretarla: menos fábula decorativa y más pieza de diseño. Con una estructura actual, tejidos elegidos y dosis controladas de estampado, el dosel puede transformarse en el protagonista del dormitorio sin perder aire contemporáneo ni calidez.