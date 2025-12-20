Independiente Rivadavia enfrentará a Estudiantes por la Supercopa Argentina

Independiente Rivadavia se coronó como el campeón de la Copa Argentina. De esta manera, el pasado 5 de noviembre, la Lepra no solamente bordó la primera estrella a su escudo, sino que sacó boleto para disputar un par de nuevas competencias.
Independiente Rivadavia jugará por un nuevo título ante Estudiantes, quien este sábado conquistó el Trofeo de Campeones
Una es la Copa Libertadores y la otra, de la cual este sábado conoció a su rival, es la Supercopa Argentina. Luego del Trofeo de Campeones, se supo que el Azul irá por un nuevo título ante Estudiantes.
Este sábado por la tarde, en el estadio de San Nicolás, El Pincha venció al Calamar por 2-1 y cerró el año dando una nueva vuelta olímpica. Pero esto no es todo, ya que será rival de Independiente Rivadavia en el partido que sumará una estrella para el ganador.
El pasado 5 de noviembre, en el estadio de Instituto de Córdoba, Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.
De esta manera, tras dejar en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y River, sumó la primera estrella a su escudo.
Independiente Rivadavia no solamente jugará la Copa Libertadores del 2026, sino que rápidamente podrá sumar un nuevo título en la Supercopa Argentina. Este sábado se conoció que Estudiantes, será su rival.
El Pincha venció este sábado por la tarde a Platense en San Nicolás y de esta manera cerró el año levantando el Trofeo de Campeones.
Desde su creación en 2012, la Supercopa Argentina enfrentó al campeón del torneo de Primera División con el ganador de la Copa Argentina.
Desde el 2025, con el retorno de los torneos Apertura y Clausura, el título se dirime entre quien gane el Trofeo de Campeones (partido entre los campeones de ambos torneos) con el que conquistó la Copa Argentina.
Cabe resaltar que cuando una misma institución se adjudica tanto la Copa Argentina como el Trofeo de Campeones, su rival es el subcampeón de este último.
Las ediciones de 2020 y 2021 no se disputaron debido a complicaciones de calendario derivadas de la pandemia del Coronavirus.