Independiente Rivadavia enfrentará a Estudiantes por la Supercopa Argentina

Independiente Rivadavia jugará la Supercopa Argentina ante Estudiantes

El pasado 5 de noviembre, en el estadio de Instituto de Córdoba, Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

De esta manera, tras dejar en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y River, sumó la primera estrella a su escudo.

Independiente Rivadavia no solamente jugará la Copa Libertadores del 2026, sino que rápidamente podrá sumar un nuevo título en la Supercopa Argentina. Este sábado se conoció que Estudiantes, será su rival.

El Pincha venció este sábado por la tarde a Platense en San Nicolás y de esta manera cerró el año levantando el Trofeo de Campeones.

Campeones de la Supercopa Argentina

Desde su creación en 2012, la Supercopa Argentina enfrentó al campeón del torneo de Primera División con el ganador de la Copa Argentina.

Desde el 2025, con el retorno de los torneos Apertura y Clausura, el título se dirime entre quien gane el Trofeo de Campeones (partido entre los campeones de ambos torneos) con el que conquistó la Copa Argentina.

Cabe resaltar que cuando una misma institución se adjudica tanto la Copa Argentina como el Trofeo de Campeones, su rival es el subcampeón de este último.

2012 - Arsenal 0 (4)-(3) 0 Boca

2013 - Vélez 1-0 Arsenal

2014 - Huracán 1-0 River

2015 - San Lorenzo 4-0 Boca

2016 - Lanús 3-0 River

2017 - River 2-0 Boca

2018 - Boca Juniors 0 (6)-(5) 0 Rosario Central

2019 - River 5-0 Racing

2022 - Boca 3-0 Patronato

2023 - River 2-1 Estudiantes de La Plata

2024 - Vélez 2-0 Central Córdoba

Las ediciones de 2020 y 2021 no se disputaron debido a complicaciones de calendario derivadas de la pandemia del Coronavirus.