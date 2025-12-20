Inicio Ovación Fútbol Torneo Regional Amateur
Torneo Regional Amateur: Pablo Jofré y su objetivo de llevar a Huracán de San Rafael al Federal A

Con Pablo Jofré como entrenador, Huracán de San Rafael está haciendo una gran campaña y está en los cuartos de final del Torneo Regional Amateur.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo Jofré es el DT de Huracán de San Rafael.
Huracán de San Rafael ganó con el clásico departamental frente a Sportivo Pedal y enfrentará en los cuartos de final del Torneo Regional Amateur a Pacífico de General Alvear.

El entrenador del Globo es Pablo Jofré a quien muchos conocen por su gran campaña en Gutiérrez Sport Club en el Federal A 2024 y habló con Ovación de su objetivo de lograr el ascenso.

huracán de san Rafael.
Huracán de San Rafael se enfrentará con Pacífico de General Alvear por los cuartos de final del Regional Amateur, el primer partido se jugará en Alvear y la revancha en San Rafael.

"La verdad es que me siento muy bien dirigiendo en este gran club y muy feliz de poder dirigir a un grande del Sur. Es muy bueno el día a día con los dirigentes y los jugadores y todos estamos unidos en el mismo objetivo que es el ascenso", reveló.

"En otras ocasiones surgió la posibilidad de venir y no se dio. Lo que me motivó ahora es el proyecto deportivo y el hincha que llena la cancha todos los partidos", agregó el entrenador.

"Si ascendemos me quedó a vivir en este club, porque convoca mucha gente. El grupo y el cuerpo técnico sueñan con llegar al Federal A", reconoció Pablo Jofré.

Dos cortitas de Pablo Jofré

El Torneo Regional Amateur: "Es un campeonato muy duro, con algunos campos de juego complicados, pero hemos armado un buen equipo para dar lucha a los candidatos que son Pacífico y FADEP".

La hinchada del Globo sureño: "A medida que transcurrieron los partidos el hincha fue tomando más confianza en el equipo. Hemos de ido de menor a mayor".

