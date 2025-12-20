Torneo Regional Amateur: Pablo Jofré y su objetivo de llevar a Huracán de San Rafael al Federal A

"En otras ocasiones surgió la posibilidad de venir y no se dio. Lo que me motivó ahora es el proyecto deportivo y el hincha que llena la cancha todos los partidos", agregó el entrenador.

"Si ascendemos me quedó a vivir en este club, porque convoca mucha gente. El grupo y el cuerpo técnico sueñan con llegar al Federal A", reconoció Pablo Jofré.

Dos cortitas de Pablo Jofré

El Torneo Regional Amateur: "Es un campeonato muy duro, con algunos campos de juego complicados, pero hemos armado un buen equipo para dar lucha a los candidatos que son Pacífico y FADEP".

La hinchada del Globo sureño: "A medida que transcurrieron los partidos el hincha fue tomando más confianza en el equipo. Hemos de ido de menor a mayor".