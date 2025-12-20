Torneo Regional Amateur: Pablo Jofré y su objetivo de llevar a Huracán de San Rafael al Federal A

Huracán de San Rafael ganó con el clásico departamental frente a Sportivo Pedal y enfrentará en los cuartos de final del Torneo Regional Amateur a Pacífico de General Alvear.
Con Pablo Jofré como entrenador, Huracán de San Rafael está haciendo una gran campaña y está en los cuartos de final del Torneo Regional Amateur.
El entrenador del Globo es Pablo Jofré a quien muchos conocen por su gran campaña en Gutiérrez Sport Club en el Federal A 2024 y habló con Ovación de su objetivo de lograr el ascenso.
"La verdad es que me siento muy bien dirigiendo en este gran club y muy feliz de poder dirigir a un grande del Sur. Es muy bueno el día a día con los dirigentes y los jugadores y todos estamos unidos en el mismo objetivo que es el ascenso", reveló.
"En otras ocasiones surgió la posibilidad de venir y no se dio. Lo que me motivó ahora es el proyecto deportivo y el hincha que llena la cancha todos los partidos", agregó el entrenador.
"Si ascendemos me quedó a vivir en este club, porque convoca mucha gente. El grupo y el cuerpo técnico sueñan con llegar al Federal A", reconoció Pablo Jofré.
El Torneo Regional Amateur: "Es un campeonato muy duro, con algunos campos de juego complicados, pero hemos armado un buen equipo para dar lucha a los candidatos que son Pacífico y FADEP".
La hinchada del Globo sureño: "A medida que transcurrieron los partidos el hincha fue tomando más confianza en el equipo. Hemos de ido de menor a mayor".