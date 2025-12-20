River recibió una millonaria oferta por Subiabre y tomó una decisión

Tras ese vínculo River terminó por sellar una mejora en el salario del atacante y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, de lo que se desprende lo escasa que habrá sonado la oferta de 10 desde Cataluña.

La operación comenzó a ganar relevancia hace unos cuantos meses, cuando Barcelona salió a la carga en busca de nuevas opciones para su delantera. No solo pretendía sumar al sustituto ideal de Robert Lewandowski, sino que también barajaba la posibilidad de cerrar a un extremo que le brinde una cuota de verticalidad y finalización.

Tras la renovación, Subiabre jugó solamente seis encuentros en el semestre, aunque claramente el DT millonario, Marcelo Gallardo, apuesta por el futuro del jugador.

Subiabre se destacó en el Mundial Sub 20 donde la Selección Argentina terminó segunda detrás de Marruecos, aportando tres goles en el torneo.