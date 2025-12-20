River recibió una millonaria oferta por Subiabre y tomó una decisión

Un club grande de Europa hizo una gran oferta por el delantero de River Ian Subiabre, pero el equipo millonario la rechazó.
River recibió una gran oferta de un club grande de Europa por el delantero Ian Subiabre
La prensa española reveló que en junio pasado el Barcelona quiso llevarse al el extremo de 18 años Ian Subiabre. Esa oferta se sumó a la del Chelsea de Inglaterra.
Según dijo el diario Sport, en el mercado de pases de mitad de año el conjunto catalán mandó una oferta formal de 10 millones de euros hacia el elenco de Núñez, cuando se estaba gestando la renovación del contrato del joven atacante que finalmente fue extendido hasta diciembre de 2028.
Tras ese vínculo River terminó por sellar una mejora en el salario del atacante y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, de lo que se desprende lo escasa que habrá sonado la oferta de 10 desde Cataluña.
La operación comenzó a ganar relevancia hace unos cuantos meses, cuando Barcelona salió a la carga en busca de nuevas opciones para su delantera. No solo pretendía sumar al sustituto ideal de Robert Lewandowski, sino que también barajaba la posibilidad de cerrar a un extremo que le brinde una cuota de verticalidad y finalización.
Tras la renovación, Subiabre jugó solamente seis encuentros en el semestre, aunque claramente el DT millonario, Marcelo Gallardo, apuesta por el futuro del jugador.
Subiabre se destacó en el Mundial Sub 20 donde la Selección Argentina terminó segunda detrás de Marruecos, aportando tres goles en el torneo.