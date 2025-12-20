Las cinco finales que cierran el año del deporte de Mendoza

De a poco, la extenuante temporada 2025 empieza a bajar su telón. El deporte de Mendoza cierra el año con cinco finales que buscan a sus respectivos campeones. Habrá definiciones en fútbol, básquet femenino y balonmano masculino. Acá, el detalle.
De a poco, la extenuante temporada 2025 empieza a bajar su telón. El deporte de Mendoza cierra el año con cinco finales que buscan a sus respectivos campeones. Habrá definiciones en fútbol, básquet femenino y balonmano masculino. Acá, el detalle.
La Liga Mendocina coronará a sus campeones este domingo. En el masculino, Argentino y FADEP abrirán la zaga de tres encuentros. La final del Clausura será este domingo desde las 17 en el Mauricio Serra, pero además, los dos se volverán a medir en enero en semis del Torneo Regional Amateur.
Por el lado del femenino habrá nuevo monarca en la A y en la B. En la máxima cateogoría se derá el clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia (domingo 17.30 en el Omar Higinio Sperdutti), mientras que en la Primera B chocarán San Martín y Huracán Las Heras (17.30 en el Pedro Alastra).
Coronado Israelita Macabi en masculino, ahora las mujeres van por el título anual. Atenas Sport Club (ganador del Apertura) chocará contra Municipalidad de Maipú (campeón del Clausura). La final será a partido único, esta noche desde las 21 en la Federación de box
El deporte restante será el balonmano masculino. Con Municipalidad de Tupungato como campeón indiscutido en femenino, los caballeros buscan al mejor de la Liga de Honor. Tupungato y Municipalidad de Maipú se medirán en Poliguay el domingo en horario a confirmar (18 o 19 hs).