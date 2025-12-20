Las cinco finales que cierran el año del deporte de Mendoza

El fútbol, con triple final

La Liga Mendocina coronará a sus campeones este domingo. En el masculino, Argentino y FADEP abrirán la zaga de tres encuentros. La final del Clausura será este domingo desde las 17 en el Mauricio Serra, pero además, los dos se volverán a medir en enero en semis del Torneo Regional Amateur.

Por el lado del femenino habrá nuevo monarca en la A y en la B. En la máxima cateogoría se derá el clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia (domingo 17.30 en el Omar Higinio Sperdutti), mientras que en la Primera B chocarán San Martín y Huracán Las Heras (17.30 en el Pedro Alastra).