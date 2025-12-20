Descubrimiento en Egipto marca el lujo que se podría ver en el Nilo

Un diseño pensado para el lujo en el Nilo

El análisis de la estructura revela que el bote medía unos 35 metros de largo y 7 de ancho. Su diseño contaba con un fondo plano, una característica técnica fundamental para poder desplazarse por las zonas de poca profundidad del Nilo.

barco nilo El barco estaba en el fondo del Nilo.

Según los expertos, este descubrimiento confirma que las naves contaban con pabellones centrales lujosamente decorados. En su interior, las élites de Egipto disfrutaban de banquetes y festivales mientras eran trasladadas por un equipo de 20 remeros.

La embarcación funcionaba como una especie de palacio flotante. Su uso era común entre la realeza y los nobles para realizar travesías de placer o negocios a lo largo del cauce del río, conectando las principales ciudades del imperio.

Contexto histórico y arqueología subacuática en Egipto

El trabajo liderado por Franck Goddio ha permitido identificar graffiti en griego dentro del casco, datados en el siglo I d.C. Este detalle vincula el descubrimiento con el periodo en que Egipto se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, tras la caída de la dinastía ptolemaica.

arte nilo El descubrimiento confirma lo que se veía en el arte de hace miles de años.

Existe la hipótesis de que este bote estuviera asociado al culto de la diosa Isis. Dado que fue encontrado cerca de un santuario religioso, algunos investigadores sugieren que podría haber albergado un pequeño templo en lugar de una cabina de recreo.

Actualmente, los restos han sido cubiertos nuevamente con sedimentos para asegurar su preservación en el fondo del mar. Esta medida garantiza que la pieza clave del descubrimiento se mantenga intacta para futuras investigaciones sobre el transporte en el Nilo.