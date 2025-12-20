Boxeo en la FAB: Sansón Rosa defiende el título Latino frente al uruguayo Illarregui

En la velada central televisada del boxeo profesional de nuestro país, dentro de la saga de festivales La Leyenda Continúa, que organiza OR Promotions, de una extensa jornada se destacan los combates por con el título Latino superligero y átomo (femenino) y el Argentino superligero.
La grilla de combates profesionales de la FAB serán televisados desde las 22 por la señal de cable TyC Sports y el pleito estelar será el que sostengan el riojano Sansón Rosa (62,450 kg/ 30-1-0, 23 KO) y el invicto uruguayo Juan Pablo Illarregui (63,150 kg/ 10-0-0, 5 KO). Ambos zurdos chocarán por el título Latino superligero del Consejo -CMB- que posee el argentino.
Una grilla de boxeo profesional con tres títulos en juego en la FAB
En el pleito de semifondo chocarán las porteñas Jennifer Meza (46,100 kg/ 9-4-1, 3 KO) y Agustina Vázquez (46,200 kg/ 4-5-2, 0 KO), radicada en Estados Unidos. Estará en juego el título Latino átomo OMB (vacante).
Habrá una tercera contienda titular, y será la que encarnen el zurdo invicto porteño Silio Nicolás Vilte (63,200 kg./ 13-0-0, 9 KO y el salteño radicado en Rafaela Nicolás Blanco (63,450 kg/ 13-4-0, 2 KO), por el título argentino -FAB- superligero.