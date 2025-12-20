Inicio Ovación Boxeo Boxeo
Boxeo en la FAB: Sansón Rosa defiende el título Latino frente al uruguayo Illarregui

En la velada de boxeo televisada de este sábado en el estadio de la FAB, el riojano José Ángel Sansón Rosa expone su título Latino superligero

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El riojano Sansón Rosa expone su título Latino superligero frente al uruguayo  Juan Pablo Illarregui en la FAB.

Foto: Gentileza Prensa OR Promotions

En la velada central televisada del boxeo profesional de nuestro país, dentro de la saga de festivales La Leyenda Continúa, que organiza OR Promotions, de una extensa jornada se destacan los combates por con el título Latino superligero y átomo (femenino) y el Argentino superligero.

La grilla de combates profesionales de la FAB serán televisados desde las 22 por la señal de cable TyC Sports y el pleito estelar será el que sostengan el riojano Sansón Rosa (62,450 kg/ 30-1-0, 23 KO) y el invicto uruguayo Juan Pablo Illarregui (63,150 kg/ 10-0-0, 5 KO). Ambos zurdos chocarán por el título Latino superligero del Consejo -CMB- que posee el argentino.

Jennifer Meza y Agustina V&aacute;zquez se enfrentan por el t&iacute;tulo Latino &aacute;tomo vacante.

Una grilla de boxeo profesional con tres títulos en juego en la FAB

En el pleito de semifondo chocarán las porteñas Jennifer Meza (46,100 kg/ 9-4-1, 3 KO) y Agustina Vázquez (46,200 kg/ 4-5-2, 0 KO), radicada en Estados Unidos. Estará en juego el título Latino átomo OMB (vacante).

Habrá una tercera contienda titular, y será la que encarnen el zurdo invicto porteño Silio Nicolás Vilte (63,200 kg./ 13-0-0, 9 KO y el salteño radicado en Rafaela Nicolás Blanco (63,450 kg/ 13-4-0, 2 KO), por el título argentino -FAB- superligero.

Silio Vilte y Nicol&aacute;s Blanco van por el t&iacute;tulo argentino superligero.

Silio Vilte y Nicolás Blanco van por el título argentino superligero.

Las peleas complementarias

Complementaria -6 rounds, peso superligero-

  • Luciano Amaya vs. Alan Joel Ponce

Bs. As.- 3-0-0, 2 KO Santa Fe- 4 2 1, 2 KO

(62,700 kg) (61,950 kg)

Complementaria -8 rounds, peso supermediano-

  • Kevin Gómez vs. Julián Mármol

Bs. As.- 7-0-0, 7 KO Bs. As.- 4-5-0, 1 KO

(76,200 kg) (75,600 kg)

Complementaria -6 rounds, peso mediano-

  • Isaías Garay vs. Iván Díaz

Bs. As.- 6-0-0, 3 KO Santa Fe- 7-5-0, 4 KO

(72,700 kg) (72,800 kg)

