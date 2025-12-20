Boxeo en la FAB: Sansón Rosa defiende el título Latino frente al uruguayo Illarregui

La grilla de combates profesionales de la FAB serán televisados desde las 22 por la señal de cable TyC Sports y el pleito estelar será el que sostengan el riojano Sansón Rosa (62,450 kg/ 30-1-0, 23 KO) y el invicto uruguayo Juan Pablo Illarregui (63,150 kg/ 10-0-0, 5 KO). Ambos zurdos chocarán por el título Latino superligero del Consejo -CMB- que posee el argentino.

boxeo-fab-latino- Jennifer Meza- Agustina Vázquez Jennifer Meza y Agustina Vázquez se enfrentan por el título Latino átomo vacante. Foto: Gentileza Prensa OR Promotions

Una grilla de boxeo profesional con tres títulos en juego en la FAB

En el pleito de semifondo chocarán las porteñas Jennifer Meza (46,100 kg/ 9-4-1, 3 KO) y Agustina Vázquez (46,200 kg/ 4-5-2, 0 KO), radicada en Estados Unidos. Estará en juego el título Latino átomo OMB (vacante).