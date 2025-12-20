Qué jugadores de River estuvieron en el inicio de la pretemporada

Los jugadores que estuvieron en el inicio de la pretemporada de River
- Los tres arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.
- Los defensores: Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Fabricio Bustos, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Agustín Obregón, Ulises Giménez y Facundo González. De los mismos, Bustos, Boselli y Díaz son negociables, mientras que Pezzella continúa recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
- Los volantes: Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Matías Galarza Fonda, Maximiliano Meza, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo -aún no está firmada la compra del pase, pero sigue vigente el préstamo hasta el 31 de diciembre-, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Cristian Jaime y Giorgio Costantini. Tanto Meza como Costantini también continúan recuperándose de lesiones.
- Los delanteros: Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Facundo Colidio (también negociable), Ian Subiabre y Agustín Ruberto.
River busca refuerzos
Hasta el momento el Millo sumó al ex Argentinos Juniors Fausto Vera, pero inició gestiones por Santino Andino (Godoy Cruz), Santiago Ascacíbar (Estudiantes) y Aníbal Moreno (Palmeiras).
Si bien hay jugadores que tienen contrato vigente con el club, no se presentaron al inicio de la pretemporada. Ellos son Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez, Miguel BorjaNacho Fernández (se fue a Gimnasia La Plata) y Federico Gattoni, quienes dejarán de ser futbolistas de River oficialmente el 1 de enero de 2026.