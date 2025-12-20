Qué jugadores de River estuvieron en el inicio de la pretemporada

Los futbolistas se reencontraron en el predio de Ezeiza y, después de las fiestas, viajarán a San Martín de los Andes y a Punta del Este para realizar la pretemporada en dos partes.

stefano-di-carlo-fausto-vera-river-1 Fausto Vera posaba con el titular millonario, Stefano Di Carlo.

El plantel se juntó en el River Camp para los exámenes médicos de rigor y las primeras prácticas livianas. Luego realizará serie de entrenamientos de reacondicionamiento hasta el 3 de enero, seguramente con días libres en el medio por Navidad y Año Nuevo.