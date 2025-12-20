Inicio Ovación Fútbol River Plate
Liga Profesional

Qué jugadores de River estuvieron en el inicio de la pretemporada

River inició la pretemporada de cara al 2026. El Millonario quiere dar vuelta la página y dejar atrás un mal 2025

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
River inició su pretemporada.

River busca dar vuelta la página y afrontar un buen 2026. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, con la incorporación del ex volante del Mineiro de Brasil Fausto Vera, quiere dejar atrás un 2025 olvidable, donde no pudo clasificarse a la Copa Libertadores ni ganar un título.

Los futbolistas se reencontraron en el predio de Ezeiza y, después de las fiestas, viajarán a San Martín de los Andes y a Punta del Este para realizar la pretemporada en dos partes.

stefano-di-carlo-fausto-vera-river-1
Fausto Vera posaba con el titular millonario, Stefano Di Carlo.

El plantel se juntó en el River Camp para los exámenes médicos de rigor y las primeras prácticas livianas. Luego realizará serie de entrenamientos de reacondicionamiento hasta el 3 de enero, seguramente con días libres en el medio por Navidad y Año Nuevo.

Los jugadores que estuvieron en el inicio de la pretemporada de River

  • Los tres arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.
  • Los defensores: Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Fabricio Bustos, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Agustín Obregón, Ulises Giménez y Facundo González. De los mismos, Bustos, Boselli y Díaz son negociables, mientras que Pezzella continúa recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
  • Los volantes: Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Matías Galarza Fonda, Maximiliano Meza, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo -aún no está firmada la compra del pase, pero sigue vigente el préstamo hasta el 31 de diciembre-, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Cristian Jaime y Giorgio Costantini. Tanto Meza como Costantini también continúan recuperándose de lesiones.
  • Los delanteros: Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Facundo Colidio (también negociable), Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

River busca refuerzos

Hasta el momento el Millo sumó al ex Argentinos Juniors Fausto Vera, pero inició gestiones por Santino Andino (Godoy Cruz), Santiago Ascacíbar (Estudiantes) y Aníbal Moreno (Palmeiras).

Si bien hay jugadores que tienen contrato vigente con el club, no se presentaron al inicio de la pretemporada. Ellos son Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez, Miguel BorjaNacho Fernández (se fue a Gimnasia La Plata) y Federico Gattoni, quienes dejarán de ser futbolistas de River oficialmente el 1 de enero de 2026.

