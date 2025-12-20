Inicio Ovación Fútbol Mercado de pases
Altas y bajas

El mercado de pases de los equipos mendocinos, al día

En pleno receso, los elencos provinciales se rearman con refuerzos y partidas. Así está el mercado de pases de los nuestros.

Por UNO
Los equipos mendocinos arman sus mercados de pases.

Los equipos mendocinos arman sus mercados de pases.

Los equipos mendocinos se encuentran en pleno descanso tras la temporada 2025. Con vistas puestas en lo que viene, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú trabajan en el mercado de pases para dejar listos sus planteles.

Independiente Rivadavia

Con la continuidad de Alfredo Berti, la Lepra se alista para una picante temporada que tendrá su estreno en Copa Libertadores, la final de la Supercopa argentina, la participación en la Recopa de Campeones más los torneos Apertura y Clausura y la defensa del título en Copa Argentina.

Altas: José Florentín (Central Córdoba)

Bajas: Agustín Lastra (volvió a Boca Juniors), Gonzalo Marinelli (Quilmes), Santiago Flores (Estudiantes de La Plata), Pedro Souto (Temperley), Tomás Muro (FK Oremburg de Rusia), Laureano Rodríguez, Tiago Andino, Juan Ignacio Barbieri (regresará a Deportivo Armenio), Matías Bergara (volverá a Racing Club) y Santiago Muñoz.

independiente rivadavia, centurion
Centuri&oacute;n regres&oacute; a River Plate y es uno de los apuntados.

Centurión regresó a River Plate y es uno de los apuntados.

Gimnasia y Esgrima

El Lobo tendrá su esperado estreno en Primera División tras el ascenso que alcanzó en la pasada temporada. Con la renovación de Ariel Broggi, el Lobo le apunta al rearmado del equipo para una prueba de alto riesgo.

Altas: Luciano Paredes (Deportivo Maipú) y Juan José Franco (Instituto).

Bajas: Ignacio Antonio (Colón de Santa Fe), Facundo Nadalín, Ismael Cortez, Federico Torres, Jeremías Puch, Lucas Bustos, Gastón Espósito, Nicolás Servetto, Mario Galeano y Enzo Gaggi.

Luciano Paredes Gimnasia y Esgrima. 1-
Luciano Paredes, primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima.

Luciano Paredes, primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima.

Godoy Cruz

Tras el golpazo con la pérdida de categoría, el Tomba deberá retornar lo antes posible a la elite. José Mansur es su nuevo presidente y Mariano Toedtli, el elegido para la dirección técnica.

Altas: Roberto Ramírez (All Boys).

Roberto Ramirez horizontal.jpg
Roberto Ram&iacute;rez volvi&oacute; a Godoy Cruz.

Roberto Ramírez volvió a Godoy Cruz.

Deportivo Maipú

El Cruzado ratificó a Alexis Matteo en el banco de suplentes tras su buena campaña y el desafío será estar otra vez en la pelea por el ascenso más el andar en Copa Argentina (debuta vs Riestra).

Altas: Juan Pablo Gobetto, Luis Felipe Rivarola y Fausto Montero.

Bajas: Luciano Paredes, Ignacio Pietrobono, Pio Bonacci, Emiliano Ozuna, Iván Sandoval, Matías Villarreal, Lucas Vallejo y Rubens Sambueza.

juan pabalo Gobetto
Juan Pablo Gobetto, una de las caras nuevas de Deportivo Maip&uacute;.

Juan Pablo Gobetto, una de las caras nuevas de Deportivo Maipú.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas