El mercado de pases de los equipos mendocinos, al día

Bajas: Agustín Lastra (volvió a Boca Juniors), Gonzalo Marinelli (Quilmes), Santiago Flores (Estudiantes de La Plata), Pedro Souto (Temperley), Tomás Muro (FK Oremburg de Rusia), Laureano Rodríguez, Tiago Andino, Juan Ignacio Barbieri (regresará a Deportivo Armenio), Matías Bergara (volverá a Racing Club) y Santiago Muñoz.

Centurión regresó a River Plate y es uno de los apuntados.

Gimnasia y Esgrima

El Lobo tendrá su esperado estreno en Primera División tras el ascenso que alcanzó en la pasada temporada. Con la renovación de Ariel Broggi, el Lobo le apunta al rearmado del equipo para una prueba de alto riesgo.

Altas: Luciano Paredes (Deportivo Maipú) y Juan José Franco (Instituto).

Bajas: Ignacio Antonio (Colón de Santa Fe), Facundo Nadalín, Ismael Cortez, Federico Torres, Jeremías Puch, Lucas Bustos, Gastón Espósito, Nicolás Servetto, Mario Galeano y Enzo Gaggi.

Luciano Paredes Gimnasia y Esgrima. 1- Luciano Paredes, primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Godoy Cruz

Tras el golpazo con la pérdida de categoría, el Tomba deberá retornar lo antes posible a la elite. José Mansur es su nuevo presidente y Mariano Toedtli, el elegido para la dirección técnica.

Altas: Roberto Ramírez (All Boys).

Roberto Ramirez horizontal.jpg Roberto Ramírez volvió a Godoy Cruz.

Deportivo Maipú

El Cruzado ratificó a Alexis Matteo en el banco de suplentes tras su buena campaña y el desafío será estar otra vez en la pelea por el ascenso más el andar en Copa Argentina (debuta vs Riestra).

Altas: Juan Pablo Gobetto, Luis Felipe Rivarola y Fausto Montero.

Bajas: Luciano Paredes, Ignacio Pietrobono, Pio Bonacci, Emiliano Ozuna, Iván Sandoval, Matías Villarreal, Lucas Vallejo y Rubens Sambueza.