El mercado de pases de los equipos mendocinos, al día
En pleno receso, los elencos provinciales se rearman con refuerzos y partidas. Así está el mercado de pases de los nuestros.
Por UNO
Los equipos mendocinos se encuentran en pleno descanso tras la temporada 2025. Con vistas puestas en lo que viene, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú trabajan en el mercado de pases para dejar listos sus planteles.
Independiente Rivadavia
Con la continuidad de Alfredo Berti, la Lepra se alista para una picante temporada que tendrá su estreno en Copa Libertadores, la final de la Supercopa argentina, la participación en la Recopa de Campeones más los torneos Apertura y Clausura y la defensa del título en Copa Argentina.
Altas: José Florentín (Central Córdoba)
Bajas: Agustín Lastra (volvió a Boca Juniors), Gonzalo Marinelli (Quilmes), Santiago Flores (Estudiantes de La Plata), Pedro Souto (Temperley), Tomás Muro (FK Oremburg de Rusia), Laureano Rodríguez, Tiago Andino, Juan Ignacio Barbieri (regresará a Deportivo Armenio), Matías Bergara (volverá a Racing Club) y Santiago Muñoz.