Estudiantes y Platense van por el Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

Platense llegó a esta final por su histórica consagración en el Torneo Apertura, con el mendocino Juan Pablo Cozzani, quien ahora juega en el Al-Kholood Club de la primera división de Arabia Saudita. En esa competición, eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Trofeo de Campeones: se jugará la sexta edición

Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que se disputó por primera vez en el 2019 y que ya tuvo como campeones a Racing y a River en dos ocasiones (2019 y 2022 la “Academia” y 2021 y 2023 el “Millonario), además de Estudiantes, que el año pasado goleó 3-0 a Vélez para ganar este torneo por primera vez en su historia.

En las ediciones anteriores, el Trofeo de Campeones enfrentaba al ganador de la Liga Profesional con el de la Copa de la Liga, aunque a partir de este año se medirán los ganadores del Torneo Apertura y Clausura debido a los cambios que hubo en el fútbol argentino.

ignacio-vazquez-platense Nacho Vázquez es el capitán de Platense.

El ganador del Trofeo de Campeones no solo sumará una estrella, sino que también tendrá el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, e incluso podría disputar también la Recopa de Campeones.

Las probables formaciones de Platense y Estudiantes:

Platense: Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Agustín Lotti, Santiago Toloza. DT: Walter Zunino.

Estudiantes (La Plata): Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Único de San Nicolás.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Pablo Dóvalo.

Hora: 18.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.