Estudiantes y Platense van por el Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones
Estudiantes de La Plata y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones, que se jugará en el Estadio Único de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires
Por UNO
Estudiantes de La Plata y Platense van por el Trofeo de Campeones. Pinchas y Calamares se enfrentarán este sábado desde las 18 en un encuentro que definirá al nuevo ganador del certamen, en un partido que se jugará en el Estadio Único de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires
El partido se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.
Estudiantes viene de adjudicarse el Torneo Clausura y por ello se medirá con Platense. El elenco platense le ganó a Racing por penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Este título también le permitió al “Pincha” clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.
Platense llegó a esta final por su histórica consagración en el Torneo Apertura, con el mendocino Juan Pablo Cozzani, quien ahora juega en el Al-Kholood Club de la primera división de Arabia Saudita. En esa competición, eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.
Trofeo de Campeones: se jugará la sexta edición
Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que se disputó por primera vez en el 2019 y que ya tuvo como campeones a Racing y a River en dos ocasiones (2019 y 2022 la “Academia” y 2021 y 2023 el “Millonario), además de Estudiantes, que el año pasado goleó 3-0 a Vélez para ganar este torneo por primera vez en su historia.
En las ediciones anteriores, el Trofeo de Campeones enfrentaba al ganador de la Liga Profesional con el de la Copa de la Liga, aunque a partir de este año se medirán los ganadores del Torneo Apertura y Clausura debido a los cambios que hubo en el fútbol argentino.
El ganador del Trofeo de Campeones no solo sumará una estrella, sino que también tendrá el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, e incluso podría disputar también la Recopa de Campeones.
Las probables formaciones de Platense y Estudiantes:
Platense: Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Agustín Lotti, Santiago Toloza. DT: Walter Zunino.
Estudiantes (La Plata): Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.