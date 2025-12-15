Trofeo de Campeones: cuándo y dónde jugarán Estudiantes y Platense

En este partido, en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos -dos tiempos de 15- y, de persistir la igualdad, se realizará una serie de tiros desde el punto de penal para dictaminar el ganador del trofeo.

Trofeo de Campeones: cómo será la venta de entradas

La organización informó que la venta de entradas se realizará mediante el sitio web de Deportick. Este martes 16, desde las 14:00, comenzó la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, mientras que el miércoles 17, también a partir de las 14:00, se habilitará la venta para socios de ambos clubes.

platense 1 Platense se consagró campeón del Apertura 2025.

En caso de existir remanente, se comunicará posteriormente la posibilidad de compra para no socios.

Los precios de las entradas variarán según sector y condición de socio. Para Estudiantes, los valores irán desde los 50.000 pesos en populares para socios hasta los 150.000 en plateas para no socios.

Mientras que para Platense, las populares costarán 50.000 pesos para socios y 90.000 para no socios, mientras que las plateas oscilarán entre los 65.000 y los 120.000 pesos.